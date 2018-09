PRÉHISTOIRE | article publié le, 06/09/18 0 réaction

Une demi-journée de découverte de la Caverne du Pont d’Arc à destination des personnes sourdes et malentendantes

Le 29 septembre, la Caverne du Pont d’Arc propose une demi-journée de découverte à destination des personnes sourdes et malentendantes.



Vous serez pris en charge dès votre arrivée à l'accueil par votre guide Héloïse et votre interprète en LSF Marine Morel. Dans ce parcours entièrement guidé et interprété, 2 activités vous sont proposées :



La visite de la Caverne du Pont d'Arc, réplique de la grotte Chauvet, pour découvrir le premier grand chef d'œuvre de l'humanité.



L’atelier « Je dessine et je signe » durant lequel chacun sera invité à expérimenter l’art paléolithique par la pratique sur les parois de notre grotte-atelier avec les gestes, les techniques et les outils utilisés par les artistes de la Caverne.



Vous utiliserez notre livret relief qui prépare à la visite, vous manipulerez des statuettes animales ou des Vénus préhistoriques, puis vous expérimenterez le feu par percussion par le son et l'odorat.



Durant ce voyage dans le temps, vous serez accompagnés par Marine Morel, interprète en LSF exercée à la visite de notre réplique.



Informations pratiques :



Durée : 1H visite + 1H30 atelier "Toucher la préhistoire".

Groupe limité à 17 personnes (tout public).



Tarifs : 19 € / adulte. 10,50 € / enfant (de 7 à 17 ans).

Entrée payante pour les accompagnateurs.



Uniquement sur réservation :

accessibilite@cavernedupontdarc.fr



Vallon Pont d'Arc - Ardèche : 04 75 94 39 40





EN SAVOIR + :

www.cavernedupontdarc.fr



