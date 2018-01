Développer l'accessibilité des films aux personnes aveugles et malvoyantes

Rappelons qu’en France, 3,1 millions de personnes sont déficientes visuelles dont 210 000 malvoyants profonds et 80 000 aveugles.

Pour la première fois en 2017, un prix cinématographique a été décerné par un jury composé exclusivement de personnes déficientes visuelles, parrainées pour l’occasion par des professionnels du cinéma. Ce prix « Fondation Visio pour l’audiodescription » jusqu’alors inédit illustre la volonté de développer l’accès à la culture à tous les publics, et plus particulièrement les personnes souffrant de problème de vision. En 2017, le jury Fondation Visio a récompensé Elsa Amiel pour son projet Pearl, dont le tournage vient de débuter.



Le cinéma pour tous



Didier Courvoisier, maître de chien guide et kinésithérapeute dans le civil, présidera pour l’occasion le jury de la Fondation qui aura le privilège de décerner, en janvier prochain, le prix au meilleur scénario de long métrage d’un(e) jeune réalisateur/rice. D’un montant de 3 800 €, cette récompense servira spécifiquement à financer la mise en audiodescription du film dont le scénario aura été primé lors du Festival Premiers Plans d’Angers. Notons que l’accompagnement de la Fondation se positionne en complémentarité du programme d’aide à la réalisation d’audiodescription mis en œuvre par le CNC.



Ce prix permettra également de sensibiliser le monde du cinéma et tout particulièrement les nouveaux talents du cinéma européen, à la prise en compte du public des enfants et des adultes aveugles ou malvoyants, adeptes du 7ème art au même titre que les voyants, mais qui encore trop souvent ne se déplacent pas en salles car les films ne sont pas audiotranscrits ou pour des problèmes d’accessibilité non encore résolus.



Une Fondation, reconnue d’utilité publique



Créée en 2011, la Fondation Visio, reconnue d’utilité publique, lutte contre les maladies cécitantes et développe de nouvelles solutions et technologies très innovantes d’aide et d’assistance à la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes, telle que la canne blanche électronique. Ses champs d’actions principaux sont :



La recherche ophtalmologique et ophtalmo-pédiatrique, la recherche technologique autour de la personne déficiente visuelle afin d’améliorer son autonomie, faciliter son intégration sociale et professionnelle.



La recherche vétérinaire autour du chien guide d’aveugle afin de favoriser le bien-être du chien et de son maître et de faciliter le travail des écoles de chiens guides.



Le Festival Premiers Plans d’Angers



En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez- vous culturel emblématique, reconnu par les artistes et les professionnels, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités.



Les objectifs du festival :

Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, présentées dans six sections compétitives.



Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies nationales, des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.



Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la production et de la circulation des œuvres du cinéma européen.



Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au Festival.



Accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédiens professionnels à lire en public des scénarios de premiers courts et longs métrages avant leur réalisation.



30ème édition du Festival Premiers Plans – Du 12 au 21 janvier 2018

