Disneyland Paris signe son 9ème accord pour l’emploi des personnes en situation d’handicap

Les nouvelles dispositions de ce 9ème accord d’entreprise s’appliquent pour les quatre prochaines années et visent notamment le recrutement, à minima, de 120 personnes en situation de handicap...

Afin de faciliter le recrutement et l’insertion de Cast Members en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques, Disneyland Paris vient de redéfinir ses objectifs pour les années à venir avec un 9ème accord d’entreprise signé par l’ensemble de ses organisations syndicales représentatives. Le 8ème accord pour l’emploi des personnes en situation de handicap (2014 – 2018) se termine sur un bilan très positif avec une hausse de 12% du nombre de salariés handicapés et de nombreuses initiatives saluées par les partenaires sociaux.



Un nouvel accord ambitieux pour Disneyland Paris



Les nouvelles dispositions de ce 9ème accord d’entreprise s’appliquent pour les quatre prochaines années et visent notamment le recrutement, à minima, de 120 personnes en situation de handicap en privilégiant l’embauche en contrat à durée indéterminée et au maintien de la collaboration avec le secteur protégé et adapté.



Par ce nouvel accord, l’entreprise s’engage à améliorer son processus d’intégration et d’accompagnement, à renforcer les dispositifs de formation des salariés en vue d’une éventuelle reconversion professionnelle. Les équipes de Disneyland Paris doivent poursuivre leurs actions de communication et de sensibilisation pour faire tomber les préjugés qui pourraient freiner la bonne intégration des salariés en situation de handicap et/ou leur maintien dans l’emploi. L’ensemble des mesures destinées aux salariés aidants sont également reconduites.



Accord Handicap 2014 - 2018 : un bilan positif pour Disneyland Paris



Au 31 décembre 2017, Disneyland Paris comptabilisait 832 Cast Members en situation de handicap soit une augmentation de 12% par rapport au précédent accord. Les salariés en situation de handicap sont représentés dans tous les secteurs de l’entreprise et notamment sur des postes en contact avec les visiteurs. Avec une forte augmentation de son effectif ces quatre dernières années, l’entreprise a maintenu son taux d’emploi de personnes en situation de handicap à 5,15%.



Disneyland Paris : une entreprise handi-accueillante



L’entreprise met tout en œuvre pour permettre l’accès à l’emploi à des personnes touchées par le handicap et pour les aider dans leur insertion professionnelle. Cet engagement s’est concrétisé dès 1993 avec la signature du 1er accord d’entreprise et la création du service Mission Handicap, destiné à aider et accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs démarches ainsi que dans leur intégration professionnelle. Ces dispositions ont permis de sensibiliser les équipes en interne, de mettre à disposition des salariés des interprètes LSF, d’aménager les postes de travail...



« Disneyland Paris recrute avant tout des compétences et si cela est nécessaire les postes de travail sont aménagés afin qu’ils soient compatibles avec le handicap du futur salarié » - explique Daniel Dreux, Vice- président des Ressources Humaines de Disneyland Paris.





