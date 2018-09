ÉVÉNEMENT | article publié le, 22/09/18 0 réaction

Les docteurs Rêves présents depuis 1 an à l’hôpital de Garches

Depuis 18 ans, l’Association Théodora poursuit sa mission de contribuer au bien- être des enfants hospitalisés et handicapés, en leur offrant des visites d’artistes professionnels : les docteurs Rêves.

Après un an de rencontres et de visites colorées auprès des enfants hospitalisés, les « docteurs Rêves » de l’Association Théodora fêteront avec l’hôpital Raymond- Poincaré de Garches, le 24 septembre prochain, leur premier anniversaire.



Depuis septembre 2017, les artistes professionnels de l’Association Théodora visitent les enfants de l’hôpital de Garches, accueillant des enfants porteurs de handicaps importants, de maladies rares ou accidentés ; en hospitalisation souvent longue, avec des programmes de rééducation et de soins importants.



Au sein du pôle pédiatrie, les « docteurs Rêves » visitent les services de réanimation, de rééducation post- réanimation, de neuropédiatrie, des troubles du langage et des apprentissages et en hôpital de jour et de semaine.



Spécialement formés pour intervenir en milieu hospitalier et face aux enfants souffrant de handicap, les docteurs Rêves utilisent leur art pour offrir à chaque enfant une visite personnalisée, précieux moment de suspension, d’imaginaire et de rires. En s’évadant un instant, les enfants retrouvent leur insouciance, ce qui leur permet de diminuer la tension émotionnelle du quotidien à l’hôpital.



L’Association Théodora, ses artistes et l’hôpital de Garches, célèbreront ensemble le 24 septembre prochain, 1 an de visites auprès des enfants.



Association Théodora



