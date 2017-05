Droit et handicap : un site officiel pour les aides

Ce site donne également un grand nombre d’informations sur les différentes aides existantes aux niveaux national et local.

Mes-aides.gouv est le nouveau site lancé par le gouvernement pour informer les usagers en matière de droit et handicap. « Évaluez vos droits à 25 aides sociales en moins de 7 minutes » : C’est ce que propose le nouveau site web interactif droit et handicap lancé tout récemment par le gouvernement pour aider les citoyens à s’informer sur leurs droits.



Tout en proposant à chaque utilisateur un bilan rapide de sa situation à travers un questionnaire, ce site donne également un grand nombre d’informations sur les différentes aides existantes aux niveaux national et local : allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de base, revenu de solidarité active, aides au logement, prime d’activité, allocation aux adultes handicapés, aide au paiement d’une complémentaire santé, allocation supplémentaire d’invalidité, couverture maladie universelle complémentaire, bourse de collège, bourse de lycée, allocation de solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées, Paris logement famille…





mes-aides.gouv.fr

