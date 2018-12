LIVRE | article publié le, 21/12/18 0 réaction

Les droits des personnes handicapées (Édition 2018)

Mener une vie sociale comme tout autre citoyen est un droit pour une personne handicapée.

Malgré plusieurs avancées ces dernières années, aujourd’hui encore, l’information relative aux droits des personnes handicapées est disparate, complexe et difficile à trouver. Cet ouvrage donne les clés d’une meilleure compréhension pour permettre à une personne handicapée, à ses proches ou aux professionnels qui les entourent de mieux faire reconnaitre leurs droits dans tous les actes de la vie.



Accessible à tous, ce guide accompagne toutes les démarches concernant la prise en charge et la reconnaissance de la personne handicapée, la scolarisation de l’enfant handicapé, l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, les différentes prestations…



Au sommaire de cet ouvrage :



Cadre juridique du handicap

Qu’est-ce que le handicap ? Reconnaissance du handicap.



Les droits des personnes handicapées

Institutions compétentes, organismes de défense.



Protection juridique des personnes handicapées

Protection des majeurs, mandat de protection future, gestion des prestations sociales.



Scolarité des enfants handicapés

Accueil des enfants de moins de six ans, démarches à accomplir, scolarité en milieu ordinaire, scolarité à distance et à domicile, scolarité en établissement spécialisé, études supérieures.



Emploi et formation des personnes handicapées

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, obligation d’emploi, formation professionnelle, recherche d’emploi et reclassement professionnel, travail en milieu ordinaire, travail en milieu protégé.



Logement des personnes handicapées

Vivre à domicile, accueil en établissement, accueil familial d’adultes handicapés.



Accès à la vie sociale

Moyens de transport, accès aux établissements publics, culture et loisirs, vacances.



Ressources des personnes handicapées

Aides financières pour l’enfant handicapé, aides financières de l’adulte handicapé, protection sociale.



Patrimoine de la personne handicapée

Assurances vie, donation à un enfant handicapé, testament-partage.



Fiscalité des personnes handicapées

Impôt sur le revenu, impôts locaux, taux réduit de TVA sur les équipements spécialisés.



Info commande : "les droits des personnes handicapées (Édition 2018)"

Qu'est-ce que la version numérique ?

La version numérique de cet ouvrage est consultable en permanence partout où vous disposez d'une connexion internet, sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Il ne s'abîme pas, ne se perd pas, vous ne payez pas de frais de ports et il est disponible immédiatement !

200 pages

Date de parution : octobre 2018

Format : 14 X 21 cm

Auteur : PUREN (Olivier)

Version Imprimée : 26€

Version Numérique : 23€





