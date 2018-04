Duoday : une opération innovante pour l’inclusion par l’emploi des personnes handicapées

L’opération prend aujourd’hui une ampleur nationale sous l’impulsion de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Le 26 avril prochain, LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organisera partout en France près de 150 duos constitués de personnes en situation de handicap et de salariés volontaires à l’occasion du DUODAY©.



C'est une opération de sensibilisation à l’inclusion dans l’emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap, à destination des entreprises, collectivités ou associations.



Un dispositif unique, simple en pratique : le temps d’une journée, les entreprises, collectivités ou associations sont invitées à ouvrir leurs portes et accueillir une personne en situation de handicap. Durant cette journée, un duo se créé entre la personne handicapée et le salarié volontaire de l’entreprise qui va l’accompagner.



La contractualisation du duo prend la forme d’une convention de stage tripartite entre l’association ou l’entreprise, la structure médico-sociale et la personne en situation de handicap.



L’opération est née en Irlande en 2008, sous la dénomination JobShadow. Elle a ensuite été reprise par la Belgique en 2010, puis développée en France en 2016 par l’ESAT Agnelis - ALGEEI, propriétaire de la marque DUODAY©.



Près de 150 duos organisés par LADAPT !



A cette occasion, l'association mobilise ses équipes et ses partenaires avec 150 duos constitués de personnes en situation de handicap et de salariés volontaires.



L’objectif : construire des ponts entre employeurs, personnes en situation de handicap et professionnels de l’insertion. Mais avant tout, dépasser les préjugés et parler, non plus de handicap, mais de compétences.



« Cette opération représente un double intérêt : pour les structures accueillantes, cela permet de découvrir les compétences des travailleurs en situation de handicap, d’impliquer et de mobiliser davantage les salariés en les sensibilisant à la diversité ; pour les personnes handicapées, cela leur permet de découvrir le milieu ordinaire de travail, de préciser un projet professionnel, d’amorcer un parcours d’insertion et d’apprendre à mettre en valeur ses capacités et compétences. » explique Éric Blanchet, Directeur général de l'association.



« Au-delà de l’intérêt de cette opération, nous avons souhaité nous associer à l’ESAT Agnelis - ALGEEI car DUODAY© s’inscrit pleinement dans la mouvance de notre projet associatif 2016-2020 « Vivre ensemble, égaux et différents » qui fait la part belle à l’élaboration de nouvelles réponses afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées. » conclut Éric Blanchet.



Si la sensibilisation des employeurs demeure l’objectif premier, tout l’enjeu réside désormais dans la capacité des acteurs à contribuer au changement de regard sur les personnes en situation de handicap et de favoriser le Vivre ensemble.



L'inclusion commence avec un duo









