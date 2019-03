EMPLOI | article publié le, 26/03/19 0 réaction

De l’école inclusive à l’emploi pour tous : forum Atouts pour tous le vendredi 29 mars 2019 à Paris

Forum Atouts pour tous le vendredi 29 mars de 13h30 à 17h Pour construire votre parcours vers l’emploi.

Organisé par la convention Atouts pour tous Ile de France dans le cadre du PRITH ce Forum s’adresse à tous les jeunes jusqu’à 30 ans en situation de handicap, de tous niveaux de formation et de diplôme : collégiens, lycéens, étudiants, en formation ou en recherche d’emploi.



Connaître tous les choix possibles pour construire son projet professionnel, trouver un stage, une formation ou un emploi...



Plus de vingt grandes entreprises et employeurs publics partenaires Atouts pour tous et des entreprises du secteur adapté



Des représentants du secteur médico social



Des rencontres et échanges avec des professionnels de l’orientation et de la formation, des centres de formation d’apprentis



Des ateliers : informations collectives et entretiens individuels avec les Académies d’Ile de France le réseau handicap orientation, des universités, des MDPH, des entreprises et des employeurs publics, les Missions locales, Cap emploi, Pôle emploi...



Infos pratiques :

Traducteurs interprètes LSF

Entrée gratuite - Espace Charenton – 327 rue de Charenton, 75012 ( Métro Porte d Charenton – Ligne 8 ; Bus 87 ; Tram 3a Porte de Charenton).





EN SAVOIR + :

www.prithidf.org



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

