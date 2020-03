SPECTACLE | article publié le, 08/03/20 0 réaction

Écoute donc voir … Raphaël Thiéry à Paris au studio Hébertot du 20 février au 5 avril 2020

Tout à la fois amusant, réjouissant et bouleversant, ce spectacle est un formidable message d’espoir, une ode à la vie …

Après plus de 150 représentations dans toute la France, deux tournées nationales dans le cadre des journées mondiales des maladies rares en 2018 et 2019 et un festival d'Avignon, le spectacle Écoute donc voir... sera visible pour la première fois à Paris pour 28 représentations du 20 février au 5 avril 2020.



Le petit Raph est à l’hôpital. Comme chaque été. Il vient de se faire opérer des yeux. Dix jours à rester allonger dans le noir, sans même avoir le droit de mâcher. Tout ce qu’il peut faire, c’est écouter. Ecouter le grand Raph, qui lui rend visite et se souvient de ses opérations annuelles, de ses journées dans le noir à lui aussi, de son incapacité à vivre ensuite dans son corps d’enfant. Il se souvient d’avoir appris à écouter, puis d’être devenu musicien, homme de scène.



Un homme qu’on regarde et qu’on écoute. Il lui montre le chemin vers la lumière à grand renfort de musique, de danse, de théâtre, il lui montre comment gagner la partie de la vie, même avec des mauvaises cartes au départ. Seul en scène, Raphaël Thiéry, acteur, conteur, diseur, causeur et danseur, ravive, ironise, tragédise, apitoie, rugit, agite les poings, ouvre les mains, rythme des pieds, chante, danse, gonfle le sac de sa cornemuse et joue, vivant, tellement vivant !



Grâce à l'écriture de Patrick Grégoire, le comédien appréhende avec humour et émotion, comment quitter ce contexte de normalité, comment faire face au handicap, sortir du noir, en nous livrant un hymne à la vie qui donne à écouter les voix qui crient de l'intérieur et voir l'univers lumineux d'une vie infirme vécue comme une ouverture formidable sur le monde et les autres. Pas question d’apitoyer, cette pitié qui est une insulte, un faux bon sentiment, une grimace de la mauvaise conscience. La force du texte et la puissance du jeu nous imprègne de toutes les nuances d’humanité et nous abreuve de générosité...



Le spectacle se produira le jeudi, le vendredi, samedi et le dimanche :

• LES JEUDI : à 21h

• LES VENDREDI ET SAMEDI : à 19 h

• LES DIMANCHE : à 17 h

• L’âge minimum conseillé est de 12 ans.

• Durée : 1h15.



À propos de la compagnie l'Estaminet Rouge :

Créée en 2010 autour de Raphaël THIÉRY, la Compagnie l’Estaminet Rouge répond à plusieurs demandes de son territoire, le Morvan, pays de moyennes montagnes situé au coeur de la Bourgogne : augmenter l’offre culturelle, développer de l’action culturelle pour tous et en dehors de son territoire, créer un espace de discussion et d’échange entre artistes de tous horizons et la population, développer de la création théâtrale professionnelle. Raphaël THIÉRY, professionnel du spectacle vivant depuis 1986, spécialiste de l’oralité (détenteur du Certificat d’Aptitude à l’enseignement des musiques traditionnelles) s’est impliqué dans l’art dramatique depuis 2000. C’est en 2007 qu’il rencontre Patrick Grégoire, auteur-metteur en scène, et en 2015 qu’il tourne son premier long métrage, Rester Vertical, d’Alain Guiraudie avec qui il montera les marches de Cannes en 2016.



« Un très beau moment de théâtre avec une palette de sentiments très ouverte et un comédien qui élargit notre vision des choses à des données intemporelles et universelles. A voir, à apprécier et aussi à méditer ! Absolument ! » H. G. - La Tribune des Tréteaux.





