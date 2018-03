Emploi accompagné : handicap et inclusion en entreprises en Nouvelle-Aquitaine

Le dispositif emploi accompagné présente un double enjeu. Il accompagne à la fois l'employeur et le salarié en situation de handicap.

A la suite d'un appel à projet lancé par l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, l'Union départementale des associations familiales de la Vienne (UDAF 86) a été choisie pour coordonner un nouveau service dans le département : le dispositif emploi accompagné.



Une passerelle pour l'emploi



En plus du handicap physique, ce nouveau service s'adressera aussi aux personnes atteintes de handicap mental et aux personnes ayant un trouble autistique qui souhaitent être sécurisées dans leur parcours professionnel en milieu ordinaire. Ces personnes devront bénéficier en préalable d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).



Le dispositif emploi accompagné présente un double enjeu. Il accompagne à la fois l'employeur et le salarié en situation de handicap. Même s'il reste encore beaucoup à faire dans le milieu professionnel, de réelles avancées sont à prendre en compte dans des entreprises, actrices d'un véritable engagement. Du côté du travailleur handicapé, ce nouveau dispositif a pour mission de faciliter les adaptations dans le milieu ordinaire du travail. Un conseiller issu d'une structure accompagnant des personnes handicapées, sera l'interface chargé de guider employeur et salarié.



« Le handicap psychique a longtemps été assimilé à la déficience intellectuelle, ce qui n'a rien à voir » explique Jean Renaud, secrétaire adjoint du pôle insertion. « Il y avait un réel besoin d'accompagnement spécifique vers les entreprises ».



Le Dispositif Emploi Accompagné répond tout à fait à ce besoin et constitue le sixième service du pôle insertion qui en comptait déjà cinq : Espoir 86 pour l'insertion professionnelle, un service d'accompagnement à la vie sociale pour les actes du quotidien autour de l'hygiène et de la santé, les maisons relais et les familles gouvernantes pour le logement et les groupes d'entraide mutuelle pour rompre l'isolement et aller vers le monde culturel.



Neuf autres acteurs du secteur social se sont mobilisés sur ce projet :

ADSEA 86, ADAPEI 86, ABSA, ESAT Essor, APAJH 86, CAP Emploi, Centre Henri Laborit, AFG autisme, UNAFAM.



Dispositif emploi accompagné : emploiaccompagne86@udaf86.asso.fr, Tél. : 07.63.59.02.95.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse