Emploi accompagné : Ladapt conforte son engagement en remportant 9 dispositifs en région

Ladapt, dans la continuité de son histoire, a inscrit « l’accompagnement dans la durée, en entreprise, de la personne handicapée ou fragilisée » comme priorité dans son projet associatif 2016-2020.

Acteur incontournable de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accès aux droits de personnes en situation de handicap en France, LADAPT inscrit l’emploi accompagné dans 7 de ses régions d’implantation et remporte ainsi 21% de l’enveloppe dédiée à ce dispositif. Membre co-fondateur du CFEA (Collectif France Emploi Accompagné, crée en 2014), l'association a activement contribué et milité pour l’inscription, dans un cadre légal, de l’emploi accompagné et souhaite désormais un accès réel et durable au marché de l’emploi ordinaire aux personnes en situation de handicap.



À la suite des dépôts de projets régionaux d’emploi accompagné qu’elle a effectué auprès des agences régionales de santé (ARS), en application du décret du 27 décembre 2016, l'association a obtenu le financement pour plusieurs projets dans 7 de ses régions : Est, Ouest, Hauts-de-France, Auvergne – Rhône-Alpes, Ile-de-France, Normandie et Centre – Val-de-Loire.



« Ce succès témoigne de la qualité des dossiers présentés et de l’engagement de toute notre association, forte de son expérience, pour favoriser efficacement l’emploi des personnes handicapées en partenariat avec les employeurs partenaires. » souligne Emmanuel Constans, Président de l'association.



Précurseur de l’emploi accompagné



L'association a pu ainsi expérimenter, au fil du temps, des dispositifs inclusifs innovants, faisant « tout ou partie » de l’emploi accompagné : développement des ESAT Hors-murs, SPASE (service personnalisé d’accompagnement et de suivi vers et dans l’emploi), JAMO (jobcoaching accompagnement en milieu ordinaire de travail), PEPS (prestation d’évaluation professionnelle spécialisée).



L’emploi accompagné par Ladapt



Pour l'association, l’emploi accompagné est une démarche innovante qui vise à garantir la sécurisation des parcours des personnes, ainsi que leur individualisation. L’emploi accompagné doit proposer un accompagnement de la personne et de l’entreprise en mettant toutes les ressources et expertises à leur disposition et en collaborant avec elles de manière à articuler tous les « aménagements raisonnables » nécessaires au projet d’inclusion. Cet accompagnement doit permettre à la personne de « trouver ses propres ressources » (principe de l’empowerment).



Enfin, l’emploi accompagné doit permettre de travailler avec l’ensemble des partenaires (sanitaires, sociaux, médico-sociaux, insertion professionnelle) du territoire, en proximité, et avec les collaborateurs de l’entreprise, dans une co-construction dynamique, complémentaire et responsable qui permet les allers-retours et les ajustements.





