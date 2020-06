HANDICAP | article publié le, 10/06/20 0 réaction

Emploi : comment demander une aide de l'Agefiph ?

L'Agefiph vous apporte services et aides financières pour favoriser votre insertion professionnelle et votre maintien dans l'emploi.

Des dispositifs existent pour vous aider à vous former, à trouver un travail ou à conserver votre emploi actuel. Comment faire appel à l’Agefiph ? Nous vous expliquons la marche à suivre.



Pouvez-vous demander une aide ?



Avant de demander une aide, vous devez vérifier que vous remplissez bien les conditions requises : Êtes-vous reconnu en tant que personne handicapée ?

Travaillez-vous ou cherchez-vous un emploi en entreprise privée en milieu ordinaire de travail (autrement dit : pas dans une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail).



L'Agefiph peut-elle m'aider ?



Pour demander une aide : que devez-vous faire ?



Vous devez remplir un dossier de demande d’intervention et, ensuite, adresser ce dossier à l’Agefiph.



A qui devez-vous vous adresser ?



Votre conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale, dans le cadre de la recherche d’emploi ou de maintien dans l’emploi, identifie avec vous l’aide de l’Agefiph la mieux adaptée à votre situation.



Il constitue avec vous le dossier de demande d'intervention à l’Agefiph. Pour certaines aides, vous ou votre employeur pouvez également constituer et adresser votre dossier de demande d’aide à l’Agefiph.



En revanche, pour les aides suivantes, vous devez obligatoirement passer par un conseiller :

> Aide au parcours vers l'emploi

> Aide la formation dans le cadre du maintien dans l’emploi

> Aide la formation dans le cadre du parcours vers l’emploi

> Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées

> Aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi des salariés



Quand faut-il envoyer son dossier ?



- Pour les aides liées à la signature d’un contrat de travail, le dossier doit être adressé au maximum trois mois après la date d’embauche.



- Pour les aides à la création d’entreprise, le dossier doit être adressé avant l’enregistrement de l’activité par le Centre de formalités des entreprises.



- Pour toutes les autres aides, le dossier doit être adressé avant l’achat du matériel ou la réalisation du projet.



Où faut-il envoyer le dossier ?



Vous devez envoyer le dossier de demande d’intervention à l’Agefiph de votre région.









