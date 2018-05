Emploi des personnes handicapées : le Linkday aura lieu le 29 mai 2018

Soitec est engagée depuis plus de 10 ans en faveur du handicap et le taux d’emploi de travailleur·euse·s handicapé·e·s atteignait 5,90% en 2017.

Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants pour l’industrie électronique, accueille le mardi 29 mai sur son site de Bernin, la 3ème édition du LinkDay®, journée proposée par Execo dans le but d’accélérer et de dynamiser le recrutement de collaborateur·rice·s en situation de handicap.



Près de 50 candidat·e·s sont attendu·e·s et une vingtaine d'entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes participeront à l’événement : Air Liquide, Altran, BD, Capgemini/Sogeti, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Électricité de France (EDF), Établissement français du sang (EFS), Gaz Electricité de Grenoble (GEG), Hewlett-Packard Entreprise (HPE), Institut Laue Langevin (ILL), Inria Grenoble-Alpe, Orange Business Services, Roche diagnostic, Siemens, Sofradir/ULIS, Teisseire, THALES et Soitec. La journée sera ponctuée de plusieurs temps : des jeux et ateliers créatifs de sensibilisation autour du handicap, des entretiens personnalisés et des échanges entre les responsables de missions Handicap et les participant·e·s.



« En forte croissance, Soitec attache une réelle importance à la diversification de ses équipes, en termes de compétences, de cultures, de personnalités, avec un accent particulier mis sur la mixité et l’intégration de personnes en situation de handicap » souligne Pascal Lobry, Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise. « Nous nous réjouissons d’accueillir la 3ème édition du LinkDay®, un forum de recrutement qui facilite l’échange entre les candidat·e·s en situation de handicap et les entreprises, crée un vrai lien entre eux et permet chaque année de concrétiser plusieurs embauches. »





