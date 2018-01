Emploi des personnes en situation de handicap : le FIPHFP et le Centre hospitalier de Versailles renouvellent leur convention

Fort de la réussite de cette première convention triennale, le CHV et le FIPHFP souhaitent poursuivre leur partenariat pour renforcer la dynamique initiée à travers 6 axes prioritaires...

Mardi 23 janvier 2018, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et le Centre hospitalier (CH) de Versailles ont renouvelé la convention triennale qui les unit. Ce partenariat de trois ans vise à appuyer le Centre hospitalier dans le développement d’une politique ambitieuse en matière d’insertion professionnelle des agents en situation de handicap.



Un partenariat pour poursuivre la politique handicap volontariste déployée au cours des trois ans de la première convention



Le Centre hospitalier de Versailles est un établissement public hospitalier qui dispose de 720 lits et 60 places au sein de ses différents services répartis dans 20 structures de santé. Le CHV a signé une première convention avec le FIPHFP en 2014 (jusqu’au 31 décembre 2017) qui avait pour objectif de sensibiliser l’établissement au sujet du handicap, d’impliquer tous les acteurs du maintien dans l’emploi, de renforcer l’approche individuelle et de développer le recrutement de travailleurs en situation de handicap.



La convention a permis au Centre hospitalier de fluidifier le déploiement et le suivi des aides pour accompagner l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Le taux d’emploi légal de l’établissement est passé de 3,59 % en 2015 à 4,38 % en 2017.



Des objectifs précis articulés autour de 6 axes de travail prioritaires



Fort de la réussite de cette première convention triennale, le CHV et le FIPHFP souhaitent poursuivre leur partenariat pour renforcer la dynamique initiée à travers 6 axes prioritaires :



Axe 1 : assurer le pilotage et le suivi de la convention dans la durée

Poursuivre la dynamique enclenchée autour de la politique handicap ;

Augmenter le recours au secteur protégé ou adapté ;

Bénéficier de l’accompagnement par un cabinet extérieur pour l’évaluation des actions menées.



Axe 2 : poursuivre le développement d’un environnement inclusif par la formation des acteurs de la politique handicap

Faire monter en compétences la référence maintien dans l'emploi ;

Apporter soutien et méthodologie aux chefs de service et à l’encadrement de proximité ;

Former les personnels volontaires au tutorat de collègues en situation de handicap ;

Développer la connaissance des agents sur la thématique du handicap invisible.



Axe 3 : favoriser l’accessibilité bâtimentaire des agents en situation de handicap

Rendre accessible l’environnement de travail des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

Faciliter les trajets des agents à mobilité réduite jusqu’à leur poste de travail avec la création d’autres places de parking à proximité des locaux ;

Réaliser des travaux permettant de faciliter le cheminement des agents à mobilité réduite jusqu’à leur poste de travail ;

Réaliser des travaux d’aménagement des sanitaires.



Axe 4 : développer le recrutement de personnes en situation de handicap dans une démarche d’intégration durable

Recruter à compétences ou potentiels égaux des agents en situation de handicap via le partenariat avec des organismes ciblés ;

Anticiper au mieux les recrutements en travaillant en amont sur la Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) ;

Favoriser la qualification des personnes en situation de handicap par le biais de l’apprentissage et des stages étudiants.



Axe 5 : poursuivre l’identification, l’accompagnement et le suivi des agents en situation de handicap, via l’aménagement de poste de travail, la compensation du handicap ou l’accompagnement au changement de métier

Questionner les procédures et les rôles de chacun dans le cadre de la nouvelle la mise en œuvre ;

Poursuivre l’accompagnement des agents ;

Développer des dispositifs spécifiques pour maintenir dans l’emploi des agents ;

Développer le tutorat pour anticiper et faciliter la prise ou reprise de poste.



Axe 6 : poursuivre les actions de sensibilisation autour du handicap, partager les pratiques et faire connaitre les réussites

Diversifier des actions d’information et de sensibilisation sur les thématiques du handicap ;

Partager les réalisations et faire témoigner les agents concernés ;

Organiser un évènement ouvert à tous pour sensibiliser l’ensemble des personnels.



Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, le financement des actions est réparti entre le FIPHFP qui interviendra à hauteur de 349 114 € sur 3 ans et le Centre hospitalier de Versailles qui mobilise 416 420 € pour les trois prochaines années.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse