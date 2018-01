Emploi des personnes en situation de handicap : FM Logistic France s'engage

Un accord a ainsi été conclu, en octobre dernier, relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise. Applicable depuis le 1er janvier 2018, il illustre la politique active engagée par le logisticien.

FM Logistic France, filiale du groupe FM Logistic ‐ acteur international de référence dans les métiers de l’entreposage, du transport et du conditionnement ‐ assure l'optimisation des flux industriels et des distributeurs. La politique de FM Logistic France en matière de ressources humaines est résolument tournée depuis plusieurs années vers l'emploi et l'intégration de personnes en situation de handicap au sein des équipes et des plates‐formes.



Signé par la direction de FM Logistic France et la CFTC, FO, la CFDT et la CFE‐CGC, l’accord relatif au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est entré en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée de 3 ans. Il s’articule autour de 5 axes :



L’information et la sensibilisation,

Le maintien dans l’emploi,

Le recrutement et l’insertion de travailleurs handicapés,

La formation des travailleurs handicapés,

Le développement du recours aux entreprises adaptées pour la fourniture de biens ou prestations de services.



Depuis 2004, la direction de l’entreprise s’est engagée, avec l’appui de ses partenaires sociaux et des différents acteurs de l’entreprise, en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Ces démarches ont porté leurs fruits puisque l’entreprise, qui compte près de 5 800 collaborateurs, présente un taux d’emploi de travailleurs handicapés proche de 9 %, supérieur à son obligation légale de 6 %. À noter que tous les sites répondent individuellement à cette obligation.



Avec la même volonté, FM Logistic France a créé FMEA, un réseau d'Entreprises Adaptées, filiales de FM Logistic France. Le développement de ce réseau s'inscrit dans cette politique volontariste et dans le projet de développement durable et de responsabilité sociale porté au plus haut niveau de l'entreprise. La première entreprise adaptée FMEA Centre Val‐de‐Loire a vu le jour en juillet 2015 sur le site de Saint‐Cyr‐en‐Val (45), la seconde a été créée en 2016 à Château‐Thierry (02) dans la région des Hauts de France ; d'autres projets suivront.



Les moyens mis en œuvre



Afin de déployer sa politique Handicap au sein de ses établissements, la société a récemment nommé un Chef de Projet Travailleurs Handicapés. Sa mission est de conseiller et orienter les collaborateurs porteurs d’un handicap, coordonner les différents acteurs, établir annuellement le bilan des actions menées, piloter les indicateurs de suivi et assurer la communication autour de l’accord.



L’entreprise a également nommé, sur chacun de ses sites, un collaborateur « Relais TH ». Ce dernier contribue activement au déploiement d’actions de communication et de sensibilisation, accompagne les collaborateurs en situation de handicap dans leurs démarches administratives, impulse et facilite les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.



Chaque relais TH bénéficie d’une formation adaptée et d’un crédit d’heures, de 12 à 24 jours par an, en fonction de l’effectif de l’établissement. Par ailleurs, une Commission travailleurs handicapés se réunit chaque semestre. Elle veille à la réalisation effective du plan d’embauche, recense et partage les bonnes pratiques et initiatives lancées par les sites, fixe les actions à mener pour l’année à venir.



Recrutement et intégration



La société a pour ambition de maintenir les effectifs de travailleurs reconnus handicapés au sein de chaque site. L’entreprise s’engage à ne faire aucune discrimination à l’embauche, quel que soit le handicap. Ainsi, l’embauche des personnes en situation de handicap doit, autant que possible, être représentative des différentes classifications et statuts. Enfin, les signataires de l’accord souhaitent apporter une attention toute particulière à la qualité de l’intégration des travailleurs handicapés, conformément aux valeurs de l’entreprise.





www.fmlogistic.com

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse