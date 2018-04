« Enfance et Handicap ». Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant !

Dans cette 3ème édition de son Pacte Santé qui a pour thème « Enfance et Handicap », la Croix-Rouge française a choisi de parler des enfants entre 0 et 12 ans en situation de handicap, pour aborder notamment la petite enfance qui est le berceau d’une société inclusive et participative. A partir d’une enquête réalisée avec l’Institut CSA sur la perception du handicap auprès du grand public et des parents d’enfants en situation de handicap, la Croix-Rouge française met en lumière les obstacles encore trop souvent rencontrés par ces enfants et leurs familles et témoigne de leur formidable énergie et des actions menées chaque jour par l’ensemble des acteurs. Au travers de ce pacte, la Croix-Rouge française porte des actions fortes, concrètes et citoyennes et invite au travers de ses recommandations tous les acteurs à s'engager ensemble pour une société plus juste.



« Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant ! Il nous appartient de construire ensemble les conditions d'une société qui accueille les différences et favorise la participation de chacun. Nous ne devons pas nous habituer aux discriminations qu’ils vivent, elles doivent continuer à nous indigner, nous pousser à agir. C’est tout l’objet de l’édition 2018 du Pacte Santé de la Croix-Rouge française. » Professeur Jean-Jacques Eledjam, Président de la Croix-Rouge française.



Ce que pense le grand public, ce que vivent les parents



44% des Français pensent que le diagnostic chez l’enfant potentiellement concerné par un handicap est réalisé dès la naissance. En réalité, près d’un enfant sur deux (48%) est diagnostiqué après ses 2 ans. Et suite au diagnostic, seuls 25% des enfants en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement dès l’annonce de leur handicap.



En matière d’enseignement, près d’un quart des français ne savent pas que la scolarisation est obligatoire pour un enfant en situation de handicap, tout comme pour tout autre enfant. Dans les faits, 84% des enfants en situation de handicap sont scolarisés mais tout juste la moitié (51%) est scolarisée toute la semaine (5 jours).



Et d’ailleurs, un tiers (33%) des parents ne se déclare pas satisfait des conditions de scolarisation de leur enfant, considérant notamment (64%) que les professionnels ne sont pas suffisamment formés à l’accueil du handicap de leur enfant.



En dehors de l’école, plus d’un parent sur trois (35%) estime que son enfant n'est pas bien accueilli en centre de loisirs, un sur quatre (25%) fait le même constat pour les transports en commun, et un sur cinq (21%) pour les restaurants. Six Français sur dix (63% et 60%) partagent cette opinion sur les centres de loisirs et les transports en commun, un sur deux (51%) pour les restaurants.



Mais la principale difficulté à laquelle se sentent confrontés les parents est bien la projection dans l’avenir (48%), tandis que le grand public identifie plutôt l’absence d’aides adaptées (37%).



La Croix-Rouge française : témoin, experte et engagée



La Croix-Rouge française fait de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CDPH) sa feuille de route et fait « sien » le modèle social en faveur des personnes en situation de handicap, dépassant une approche encore trop médicale qui aborde les personnes par leurs déficiences et non par leurs compétences spécifiques. C’est la raison pour laquelle le Pacte Santé de la Croix-Rouge française porte cette année sur le thème « Enfance et Handicap ».



Ce 3ème opus s'inscrit dans la droite ligne du « Pacte pour la santé globale des plus vulnérables » (2016) et du « Pacte pour la santé globale des jeunes » (2017). L’association a choisi d’y parler des enfants entre 0 et 12 ans pour aborder notamment la petite enfance qui est le berceau d’une société inclusive et participative.



Son contenu a été rédigé avec les enfants, les parents, les fratries, les professionnels afin que nos engagements vis-à-vis d’eux répondent à leurs attentes et que nous puissions construire ensemble les réponses de demain.



Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant, un enfant qui a des droits



Trop souvent, le regard porté sur un enfant en situation de handicap s’appuie sur les difficultés liées au handicap avant même de voir l'enfant qu'il est.



Dans l’édition 2018 de son Pacte Santé, la Croix-Rouge française a souhaité opérer un pas de côté, en observant avant tout les conditions d'une enfance heureuse. Pour cela, elle doit pouvoir offrir des émotions, des jeux, des rires, du bien-être, une relation empathique, un accueil inconditionnel dans les dispositifs de la petite enfance, à l'école, en centre de loisirs…



Parallèlement, ces enfants ont également des droits spécifiques au regard de leur situation singulière et notamment ceux de bénéficier d'interventions spécialisées et précoces afin de les aider à développer des compétences favorisant leur autonomie, un droit à communiquer et ce même si le langage verbal ne leur est pas accessible. Le droit de bénéficier d'un accompagnement adapté dans leur scolarité, à être soigné et bénéficier d'un soutien continu lorsqu'ils en ont besoin.



Ce pacte n'oublie pas les enfants qui sont souvent les victimes de dispositifs cloisonnés, tels que les enfants en situation de handicap relevant de la protection de l'enfance ou vivant dans la précarité. Il s’interroge également sur les besoins des parents et de la fratrie en termes de soutien et d'appui mais également en valorisant leur expertise.



Enfin, parce que ce sont des acteurs majeurs, le Pacte Santé 2018 de la Croix-Rouge française alerte sur la nécessité d'une meilleure formation des professionnels, une formation qui est encore trop en retrait face aux défis qu’il reste encore ensemble à relever.



Au travers de ce pacte, la Croix-Rouge française porte des actions fortes, concrètes et citoyennes et invite au travers de ses recommandations tous les acteurs à s'engager ensemble pour une société plus juste.





