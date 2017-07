L’équipe tricolore d’Athlétisme Handisport s’envole pour Londres

Les résultats de ces deux dernières années témoignent d’une équipe de France Handisport performante.

Du 14 au 23 juillet 2017, la Grande Bretagne organise les Championnats du Monde World Para Athletics à Londres. Organisée tous les deux ans, cette 8ème édition se déroulera dans le célèbre stade Olympique de Londres qui fut le principal théâtre des épreuves lors des Jeux Paralympiques d’été 2012. La compétition est à suivre en direct, tous les jours, à partir de 20h sur France Ô.



Avec plus de 1300 athlètes, venus de 100 pays, les sportifs paraplégiques, déficients visuels, amputés, paralysés cérébraux et déficients intellectuels, se préparent pour remporter l’une des 213 médailles d’or en jeu lors de cette compétition.



Composée de 23 athlètes (dont trois Athlètes de la Fédération Française du Sport Adapté) et de trois Guides, l’équipe de France rejoint la compétition pour prendre la meilleure position possible au classement des nations.



Pour ces Championnats, Julien Héricourt, Directeur sportif annonce une équipe « Conquérante ! A l'exception de Marie-Amélie le Fur, l'ensemble des médaillés de Rio seront présents pour ces Championnats. C'est l'occasion pour eux et pour nos nouvelles recrues de se confronter à l'international et d'évaluer leurs performances. L'enjeu pour l'équipe de France sera de battre des records, de rentrer en finale et d'aller chercher quelques médailles, mais ce sera aussi l'occasion de rebâtir un collectif solide en prévision des Jeux Paralympiques 2020. Nos bleus Handisport sont déterminés ».



A suivre en direct sur France Télévisions



Après les mondiaux de Lyon en 2013 et de Doha en 2015, France Télévisions mobilise à nouveau les antennes de France Ô pour diffuser ces Mondiaux de Londres 2017. Chaque jour, du 14 au 23 juillet, à partir de 20 heures, les téléspectateurs pourront découvrir toutes les finales de ces Championnats commentées par Patrick Montel (journaliste) et Marie-Amélie Le Fur (consultante).





Soutenez l'Equipe de France d'athlétisme

