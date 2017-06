Une étude sur les usages de lecteurs d’écran et des logiciels basse vision en France et en Francophonie

Avec plus de 500 répondants lors de la première étude et des données reprises par l'État français, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France et son partenaire Access42 lancent la deuxième édition de l'étude sur l'usage des lecteurs d'écran en Francophonie. Tout utilisateur qui compense son handicap avec ces technologies est invité à répondre à l'un des questionnaires mis à disposition du 1er juin au 13 juillet 2017.



Cette nouvelle version fait suite à la première étude diffusée le 1er juin 2016. La collecte des informations avait pour objectif de proposer une base statistique fiable pour les acteurs du Handicap et de l’accessibilité numérique dans le monde francophone avec des résultats accessibles à tous.



Une édition 2017 plus ambitieuse et une portée plus étendue



Pour répondre aux attentes et aux nouveaux besoins suscités par la première version de l'étude, l'édition 2017 se veut plus ambitieuse avec la volonté de développer un véritable réseau francophone à l’international (Belgique, Luxembourg, Québec et Suisse) afin d'assurer à l'étude une diffusion et un suivi plus important dans ces pays partenaires. De plus, partant du constat que les outils et les usages des personnes malvoyantes sur Internet sont généralement méconnus et peu étudiés, un important volet y sera consacré et viendra enrichir la synthèse générale avec de nouvelles données.



Deux questionnaires spécifiques pour chaque profil d'utilisateur



Tous les utilisateurs de lecteurs d'écran et de technologies dites "basse vision", même ceux qui les utilisent uniquement à des fins d'évaluation et de tests, sont invités à participer à cette étude. Les deux questionnaires sont mis à disposition depuis le site de la Fédération.



Cette étude est organisée par la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France et son partenaire Access42 avec le précieux concours des organisations francophones suivantes : Access For All (Suisse), AnySurfer (Belgique), Desjardins (Québec), Fédération Suisse des Aveugles et des malvoyants FSA, Gravelet Multimédia (Québec), Ligue Braille (Belgique), Œuvre Nationale des Aveugles (Belgique), Telono (Suisse), Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles UCBA, Regroupement des Aveugles et Amblyopes du Québec, Renow (Luxembourg) et Julien Conti (Suisse).





© Handicap Infos - source : communiqué de presse