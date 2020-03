ÉVÉNEMENT | article publié le, 30/03/20 0 réaction

Face au Covid-19, LADAPT se mobilise

Une cellule de crise siège/régions est organisée tous les jours et permet de faire le point en continu sur cette situation exceptionnelle.

La crise sanitaire que traverse actuellement notre pays est l’une des plus graves, sinon la plus grave que nous ayons connu depuis longtemps. Confinement oblige, de nouvelles modalités d’organisation ont dû être mises en place rapidement avec les équipes salariées pour poursuivre, sans créer de ruptures de parcours, l’accompagnement des 19 000 personnes accueillies au sein des établissements et des services de LADAPT.



« Nous tenons à assurer, aux personnes que nous accompagnons mais aussi à leurs familles, que la situation est abordée avec beaucoup de rigueur et de sérénité, nécessaires au bon déroulement de l’accompagnement. L’engagement et le professionnalisme de nos équipes sont absolus et notre confiance en eux est totale. Je sais que toutes les solutions sont envisagées pour continuer d’apporter les réponses aux besoins des personnes que nous accueillons. L’intérêt des personnes que nous accompagnons a toujours été placé et continuera de l’être, au-dessus de toutes autres considérations. » déclare Emmanuel Constans, Président de l'association.



La qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap reste la priorité absolue :



Les personnes en situation de handicap que nous accompagnons sont en position de vulnérabilité et parfois de grande précarité. C’est pourquoi, réactivité et adaptation sont les deux postures fondamentales pour un accompagnement qui doit rester de proximité et personnalisé.



Sur le terrain, les équipes s’adaptent, quelques exemples :



La maison d’accueil spécialisé à Camblanes-et-Meynac (33)

En raison du confinement, les 42 résidents cérébrolésés de la MAS ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches. Une chambre vide a donc été aménagée (écran, connexion internet) pour que les résidents de la MAS puissent communiquer en toute intimité avec leurs proches, via la visioconférence. Le dispositif a été rendu accessible y compris pour ceux ne disposant pas de la parole.



L’IME Jacques Maraux dans le Val d’Oise (95)

Ouvert en novembre 2001, LADAPT Val d’Oise – IME situé à Andilly, accueille des enfants âgés de 6 à 20 ans déficients mentaux avec des troubles associés et polyhandicapés, accompagnés en semi-internat et internat. Pour garder le lien avec les jeunes accompagnés et les familles, l’IME a adressé une version spéciale de leur petit journal « Le Jacky ». Au programme, séance de sport, jeux concours, ateliers manuels, le tout accompagné d’un supplément jeux.



Les établissements des Hauts-de France

Pour libérer leurs paroles, les jeunes confinés dans les établissements de l'association Hauts-de-France se sont emparés de l’outil vidéo pour expliquer leur ressenti, leurs attentes… La première vidéo du jeune Youcef est à découvrir sur la page Facebook de l'association ainsi que sur la page Facebook régionale de LADAPT Hauts-de-France.



Pour ce qui est du foyer d’accueil médicalisé d’Amiens, qui accueille 22 adultes ayant un handicap moteur, la communication en direction des familles a été renforcée : ouverture des comptes Skype pour des visioconférences, réalisation d’un journal de bord avec des photos et un résumé de la semaine.



L’équipe a aussi renforcé et inventé un programme des activités pour des petits groupes de 4 résidents et un encadrant : un atelier fresque dans le garage, un atelier bois mis en place par un agent de maintenance, du jardinage et des « goûters crêpes plus riches »



Au national, un accompagnement stratégique et logistique dispensé par le siège :



Une cellule de crise siège/régions est organisée tous les jours et permet de faire le point en continu sur cette situation exceptionnelle. Les équipes du siège de l'association, toutes en télétravail, restent investies dans leur mission et sont donc en lien avec les équipes terrain en fonction support pour relayer et coordonner inlassablement toutes les actions. Les différentes directives et initiatives sont relayées à l’ensemble des publics de LADAPT, interne et externe.





