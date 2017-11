Les faits secondaires des victimes du levothyrox

Aujourd'hui, c'est le Levothyrox, demain ce sera quel médicament ?

La modification de la formule du médicament a provoqué chez un grand nombre de malades, des effets indésirables importants, voire handicapants, que les acteurs de santé n'ont d'abord pas reconnus, pas entendus, et que l'Autorité de Santé continue de nier. Sylvie Chéreau, 48ans est une victime, parmi tant d'autres, du nouveau Levothyrox.



Depuis septembre, elle a créé le premier groupe de discussion en France sur les réseaux sociaux, sous le nom de Collectif Nouveau Levothyrox en Comminges. « Nous étions seuls, isolés, les réseaux nous ont unis », souligne Sylvie. « À ce jour, plus de 1600 internautes, atteints de pathologies de la thyroïde, nous ont rejoints, plus de 500 mails et courriers échangés...Tous avec un point en commun, nous avons besoin de nous défendre et de nous faire entendre. »



En lançant sur la plateforme de financement participatif GoFundMe, ce collectif a besoin de fonds pour mener au mieux ses actions. Le financement d'expertises de laboratoires indépendants afin d'analyser et comprendre pourquoi ce nouveau Levothyrox a provoqué autant d'effets indésirables chez les malades (qualité et origine de la molécule et des excipients par exemple.)



Ces fonds serviront également à assurer la défense des malades, rédiger et envoyer des courriers postaux car beaucoup d'entre eux (âgés pour la plupart) ne sont pas équipés d'ordinateurs.



Un seul but : se faire entendre, pouvoir se défendre et se faire reconnaître en tant que victimes



« Seule une action en justice peut nous permettre de retrouver l'ancienne formule. Nous avons besoin de vous, de vos dons, nous soutenons l'AFMT, et si vous nous le permettez, grâce à vous tous, grâce à vos dons, nous participerons aux recherches et aux futures investigations », conclut Sylvie Chéreau.





