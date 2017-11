Falc’able : le premier dictionnaire collaboratif Facile à Lire et à Comprendre (FALC)

Aujourd'hui, trop de personnes ne peuvent pas comprendre seules l'information nécessaire à leur vie au quotidien.

Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est La réponse européenne depuis 2009. Malheureusement ce langage est encore trop confidentiel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas d'outils pour faciliter les transcriptions...



Com'access a imaginé falc'able



Le 1er dictionnaire collaboratif du langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC). Falc'able facilite la transcription de documents en Facile à Lire et à Comprendre grâce à des exemples de transcriptions existants.



Une utilisation simple



Vous saisissez un mot ou une expression dans le champ de recherche de l'application ;

Si ces mots ou expressions sont présents dans les documents FALC de la base de données, falc'able les reprend dans leur contexte ;

Falc'able s'utilise comme l'outil « Linguee ».



Par exemple, j'écris mon ou mes mots ou mon expression : Discrimination

Mes résultats :

> 1 (…) Discrimination

C'est traiter défavorablement une personne ou un groupe de personnes par rapport à d'autres, à cause de leur origine, de leur sexe, de leur religion, de leur handicap, par exemple.

Charte de la laïcité à l‘école – L'APAJH.



> 2 (…) L'École rejette toutes les formes de violences et de discriminations. L'égalité entre filles et garçons y est garantie.

Charte de la laïcité à l‘école – L'APAJH.



> 3 (…) Discrimination veut dire traiter de manière différente ou d'une façon qui n'est pas juste une personne parce qu'elle est handicapée.

Convention internationale sur les Droits des personnes handicapées – Aviq.



> 4 (...) Le service Développement Durable et Lutte contre les Discriminations a reçu beaucoup de visites et environ 600 appels téléphoniques pour des demandes de renseignements.

Rapport annuel de la Commission Communale pour l'Accessibilité - Ville de Rouen La coccinellebleue.



Un outil collaboratif



Il existe grâce à la participation de chacun. Plus il y aura de documents FALC, plus falc'able sera capable de vous aider à transcrire en FALC.



Pour cela, rien de plus facile :

1. Vous nous fournissez un document que vous avez transcrit en FALC,

2. Nous vérifions que les règles du FALC ont bien été respectées,

3. Nous vous attribuons un accès illimité pendant une durée déterminée.



Par exemple si vous nous fournissez un document :

De 1500 caractères (env. 1 page) ? vous aurez droit à 1 semaine illimitée

De 5000 caractères (env. 3 pages) ? vous aurez droit à 1 mois illimité

30 pages ? vous aurez droit à un an illimité.



Le principe aujourd'hui n'est pas de limiter l'utilisateur, mais au contraire d'alimenter la base de données. Plus il y aura de documents FALC, plus falc'able vous sera profitable.



Informations pratiques :

Nous vous accueillerons mardi 14 novembre, de 11h à 12h

L'OCIRP - 17 rue de Marignan - 75008 Paris

Métro : franklin-Roosevelt

Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.





Falc' able : un outil 100 % collaboratif et gratuit, lancement le 14 novembre 2017

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse