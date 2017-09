FDFA organise son 8ème forum national le jeudi 12 octobre à la Mairie du 20ème arrondissement

Femme, Santé, Handicap : poser la question de la santé des femmes handicapées relève du paradoxe.

Les femmes sont globalement en meilleure santé que les hommes […]. Cependant, elles connaissent des problèmes de santé spécifiques dus à des facteurs à la fois comportementaux, sociaux et biologiques (santé reproductive, cancers, plus grande prévalence au stress, renoncement aux soins plus important, etc.) ou émergents, au regard de l’évolution des conditions de vie et du développement des conduites à risques.

Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes

Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Poser la question de la santé des femmes handicapées relève du paradoxe. Si les soins, traitements et accompagnements liées à la situation de handicap sont bien pris en considération par le corps médical, les autres attentes médicales des femmes handicapées demeurent lettre morte ou pour le moins difficiles d’accès.



Il est un domaine dans lequel cette affirmation s’avère encore plus : celui de la santé sexuelle et reproductive. Car à la question du handicap s’ajoute celle de la féminité. Cette demande de double attention ne débouche-t-elle pas sur une double discrimination dans l’accès aux soins ?



FDFA invite des professionnel-le-s du soin et de la santé (médecins, sages-femmes…), des historien-ne-s, philosophes, sociologues, anthropologues… à échanger sur cette question de la santé des femmes handicapées dans un dialogue interdisciplinaire et transversal.



Les témoignages des usagères et usagers de la santé en situation de handicap rythmeront cette journée. Cette journée est placée sous le marrainage de Roselyne Bachelot.



Programme



8h30 : Accueil des participant.e.s



9h00 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA, et Blandine Métayer, marraine de FDFA

Prise de parole de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes en situation de handicap (sous réserve).



Conférence inaugurale par Geneviève Couraud, présidente de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » du Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes.



Intervention de Catherine Vidal, neurobiologiste, et Muriel Salle, historienne : « La santé des femmes : encore une affaire d’hommes ? »



Table ronde thématique « Remettre la/le patient.e au centre du soin »

Animation : Frédérique Perrotte

Avec Alexis Karacostas, médecin, Christine Durif-Bruckert, Chercheure en Psychologie sociale et en Anthropologie et Alicia Jovin, chargée de mission pairémulation et empowerment à la Croix Rouge.

Echanges avec la salle



Pause déjeuner



14h00 : Ouverture de l’après-midi par Emmanuel Hirsch, parrain du forum (sous réserve)

Conférence de Georges Vigarello, historien et sociologue

Dialogue avec la salle



Table ronde thématique « Les questions de santé spécifiques aux femmes »

Animation : Céline Poulet

Avec Anaïs Haddad, référente libération sexuelle et émancipation, Gilles Lazimi, médecin, Solenne Siben, conseillère conjugale et familiale.

Echanges avec la salle



17h30 : Conclusion par Roselyne Bachelot, marraine du forum

18h00 : fin des débats



Lieu :



Mairie du 20ème arrondissement 6, place Gambetta - 75020 PARIS

M° Gambetta (ligne 3 et 3B)

Bus 69 – arrêt Gambetta



Horaires : accueil du public à partir de 8h30

Ouverture des débats à 9h00

Conclusion de la journée à 18h00



Accessibilité des lieux et des débats



Traduction en langue des signes française, retranscription en direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes en caractères agrandis et en Braille (sur demande lors de l'inscription), accompagnement par un.e bénévole.



NB : Entrée gratuite & Inscription obligatoire



Blandine Métayer, actrice, autrice et marraine de l’association, vous invite en images au 8ème forum de FDFA









