La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France lance son application EyeView

En France près de 1,7 millions de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France lance son application : EyeView. Une application qui a pour objectif de sensibiliser le grand public au handicap visuel grâce aux procédés de réalité augmentée et de réalité virtuelle. L’application est disponible gratuitement sur smartphone et sur tablette depuis l’Android ou l’Apple Store.



Certifiée par un Institut de Recherche, cette application est un outil de sensibilisation ludique qui aide l’utilisateur à comprendre et à imaginer les difficultés des déficients visuels au quotidien. Après avoir choisi son mode de lecture, EyeView permet à l’utilisateur d’observer son environnement sous les différentes formes de pathologies possibles par le biais de la caméra de son appareil, en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Elle propose également une explication sur la pathologie choisie, les types de difficultés de la vue rencontrées par les personnes atteintes, ainsi que les recommandations en cas de premiers symptômes.



Eyeview, accessible aux lecteurs d’écrans, a pour objectif de sensibiliser le grand public aux maladies de l’œil telles que la DMLA, le glaucome, la cataracte ou encore la rétinopathie diabétique et/ou pigmentaire. Des maladies qui peuvent concerner 600 000 à 1 million d’individus en France.





Télécharger la version mobile & tablette sur Android

Télécharger la version mobile & tablette sur IOS

© Handicap Infos - source : communiqué de presse