Femme et handicap : pour en finir avec cette double peine dans le travail

Le 8 novembre 2018, à la veille de la 22e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, les deux associations annoncent la tenue d’une journée consacrée à la mise en œuvre d’actions concrètes pour mettre fin à cette double peine des femmes en situation de handicap dans l’emploi et tout au long de la vie.

En France, si vous êtes une femme en situation de handicap, les obstacles et les discriminations dans l’accès à l’emploi sont encore plus forts. L’absence de données officielles chiffrées interdit une étude précise de la situation, cependant les témoignages et les rapports sur la situation singulière des femmes handicapées au travail montrent l’existence d’un véritable plafond de verre.



Après un premier rapport de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) en 2014, puis un second rapport du Défenseur des Droits en novembre 2016, on peut constater que :



Sur la visibilité des femmes handicapées et la lutte contre les stéréotypes d’une part,

Sur l’accès à l’emploi, à la formation, à la gestion des carrières des femmes en situation de handicap d’autre part,



… La situation ne s’améliore pas !



Fortes des recommandations des rapports de 2014 et de 2016, LADAPT et FDFA ont décidé, de passer à l’action pour sensibiliser le public, les institutions publiques, le monde économique, la classe politique et les partenaires sociaux. Le 8 novembre 2018, à la veille de la 22e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, les deux associations annoncent la tenue d’une journée consacrée à la mise en œuvre d’actions concrètes pour mettre fin à cette double peine des femmes en situation de handicap dans l’emploi et tout au long de la vie.





