EMPLOI | article publié le, 06/11/18 0 réaction

Les femmes handicapées dans l’emploi, thématique centrale de la Semaine européenne pour l’emploi

Les femmes handicapées dans l’emploi : thématique centrale de la prochaine Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre 2018. L’emploi accompagné, ainsi que les dispositifs d’alternance et d’apprentissage, comme leviers majeurs d’accès et de maintien dans l’emploi seront également au cœur des débats.

Depuis plus de 20 ans, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) est le temps fort dédié à l’échange et la réflexion sur les pistes d’actions concrètes pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.



Cette année, LADAPT, association à l’initiative de la Semaine, et engagée en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, a décidé de consacrer la SEEPH à la situation des femmes handicapées dans l'emploi, en étroite collaboration avec l'association Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA). Les deux associations ont lancé la campagne #TousCitoyennes pour sensibiliser le monde du travail à cette cause. Cette collaboration devrait aboutir début 2019 sur une série de propositions.



L’emploi accompagné, ainsi que les dispositifs d’alternance et d’apprentissage, comme leviers majeurs d’accès et de maintien dans l’emploi seront également au cœur des débats.



Conférence d’ouverture de la SEEPH



Conférence d’ouverture de la SEEPH en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, le 19 novembre de 9 à 13 heures, au Grand Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.



Pré-programme :

Accueil par Nicolas Nordman, Adjoint à la Maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité, Emmanuel Constans, président de LADAPT et Brigitte Bricout, présidente de FDFA

Introduction par Jacques Toubon, Défenseur des droits

Table ronde "Femmes, handicap, emploi : que fait-on ?" réunissant employeurs privés et publics, représentants des partenaires sociaux et d'associations

Témoignages de femmes en situation de handicap

Temps d'échange avec la salle

Conclusion des travaux par Henri-Jacques Stiker, historien et anthropologue

Cocktail



Les temps forts de la SEEPH 2018 :



#TousCitoyennes - Journée sur l’inclusion, sous forme d’ateliers de travail, le 20 novembre à Paris-la-Défense (92)



Forum « L’inclusion dans tous ses états », conférences, informations, stands, ateliers participatifs dont un atelier #TousCitoyennes, témoignages, le 20 novembre à Caen (14)



Journée Handi Réussites, 21 novembre à Paris (75) dédiée spécialement aux rencontres entre entreprises et candidates (networking et Handicafé© géant, sur inscription uniquement)



#TousCitoyennes - Conférence « L’emploi des femmes en situation de handicap », 22 novembre à Clermont-Ferrand (63)



#TousCitoyennes - Table ronde et débat « Femmes, emploi et handicap : Comment évoluer dans l’entreprise ou entreprendre ? », 22 novembre, Avignon (84)



#TousCitoyennes - World Café© « Comment faire évoluer la condition de la femme en situation de handicap dans l’emploi ? », réflexions autour du thème « Femmes, handicap et emploi, le 22 novembre, Lyon (69)



Conférence « L’alternance, voie royale vers l’inclusion professionnelle des personnes handicapées ? », organisée par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, 23 novembre, Paris (75)





EN SAVOIR + :

Le programme détaillé de l’ensemble des actions organisées pour la SEEPH 2018



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page