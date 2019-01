CINÉMA | article publié le, 25/01/19 0 réaction

Festival d'Angers du 25 janvier au 3 février 2019 : des séances accessibles à tous !

Cette année, le Festival vous propose 6 films de Costa-Gavras en audiodescription.

Festival d'Angers, projection en avant première audiodécrite : PEARL d’Elsa Amiel. Scénario primé par le jury VISIO en 2017, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice.



Synopsis :

Léa Pearl s'apprête à concourir pour le prestigieux titre de Miss Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, revenir sur le devant de la scène et rien ne pourra les détourner de cet objectif… Mais à quelques heures de la finale, Ben, l'ex-mari de Léa débarque avec Joseph, leur enfant, qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. Dimanche 27 janvier – 18h - Cinémas Les 400 Coups



Projections avec audiodescription



L'audiodescription est un ensemble de techniques qui permettent de rendre des films accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l'œuvre originale. Elle est diffusée dans des casques sans fil pour ne pas gêner les autres spectateurs.



1 HOMME DE TROP – Samedi 26 Janvier à 16h45 - Pathé. Présenté par Costa-Gavras et Jacques Perrin.



COMPARTIMENT TUEURS – Lundi 28 Janvier à 10h - Le Quai, Dimanche 3 Février à 10h30 - Grand Théatre. Présenté par Costa-Gavras et Serge Toubiana.



ETAT DE SIEGE – Lundi 28 Janvier à 16h45 - le Quai.



LA PETITE APOCALYPSE – Mercredi 30 Janvier à 16h45 - Pathé.



L’AVEU - Mercredi 30 Janvier à 10h - Le Quai , Vendredi 1 Février à 17h - Pathé.



CLAIR DE FEMME – Samedi 2 Février à 11h - Cinémas les 400 Coups.



Projections avec le sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes :



LA TORTUE ROUGE de Michael Dudok de Wit

Samedi 2 fév. 14h15 - Pathé

LE CAPITAL de Costa-Gavras

Samedi 2 à 19h45 - Pathé

COMPARTIMENT TUEURS de Costa Gavras

Dimanche 3 fév. à 10h30 - Grand Théâtre



Séance Ciné-ma Différence :



Cette séance Ciné-ma Différence est ouverte à tous. Les conditions d’accueil créent un environnement rassurant. Elles sont particulièrement adaptées aux personnes avec autisme, handicaps multiples ou, plus généralement, handicap avec troubles du comportement associés. Une séance est proposée pendant le Festival :



LES COURTS DES PETITS - Un programme de courts métrages d'animation conseillé à partir de 6 ans - 1h

Jeudi 31 janvier - 14h30 - Cinémas Les 400 Coups – Sur réservation



Renseignements :

Pour toutes informations complémentaires, pour réserver des casques pour l'audiodescription, ou pous réserver des places pour des groupes, nous vous invitons à contacter :



Violaine d'ABOVILLE au 02 41 88 26 27 ou par mail à violaine.daboville@premiersplans.org



Tarif plein : 8€ / tarif réduit : 5,5€ / tarif groupe : 5,25€

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un tarif réduit ainsi que de la gratuité pour l’accompagnateur, sur présentation de l’un des deux justificatifs suivants :

Une carte d’invalidité à un taux minimum de 80%, délivrée par la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA).

Une attestation d’attribution de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA).





