ÉVÉNEMENT | article publié le, 05/02/20 0 réaction

Le Festival T'Cap, une caravane, des associations et des spectacles à Nantes le 4 avril 2020

Le festival T’Cap se déroule tout les deux ans, sous les Nefs à Nantes. Cet évènement est particulier de part son organisation unique autour d’un festi-forum !

Le collectif T’Cap c’est une association d’intérêt général constituée en réseau avec plus de 180 associations, collectivités, scop, entreprises et individuel·les pour favoriser l’accès à la vie sociale des personnes en situation de handicap.



Ils sont classés en 6 rubriques :

· Culture et loisirs

· Engagement

· Accompagnement et accès aux droits · Vacances

· Sports

· Festivals et salles de spectacles



Les objectifs principaux sont :

· Le mieux vivre ensemble.

· La coopération, créer du lien avec et entre les structures, associations, clubs, collectivités... afin d’ouvrir et d’améliorer l’accueil.

· Travailler et construire ensemble, pour permettre une approche diversifiée des différents projets à mettre en place.

· Diffuser les ressources et les outils de chaque association afin de mieux comprendre le handicap et de faciliter l’accessibilité des lieux d’activités.

· Tendre à une société solidaire, inclusive, où chacune et chacun, avec leurs différences, peuvent prendre part.



Le festival met en valeur les projets des acteurs du réseau : vivre ensemble, convivialité et rencontres sont les maîtres mots de cette après-midi. La question du handicap devient un outil de rencontre et d’échange. Tout le monde est le bienvenu pour participer au festival, handicap ou pas. A ce titre, nous avons des bénévoles, des intervenant·es, des artistes en situation de handicap au même titre que les personnes en non situation de handicap. Cela fait que nous essayons au maximum de rendre notre évènement accueillant et accessible pour tous et toutes, tout type de handicap. Nos bénévoles sont sensibilisé·es à la langue des signes française et formé·es au guidage des personnes malvoyantes.



Le festival est entièrement gratuit, une des vocation de cette après midi est de sensibiliser le public à la question du handicap. En 2018, c’est 40% des visiteurs qui n’avaient aucun lien avec le handicap et 45% d’entre eux ont un regard différent dorénavant. Il permet aussi au public et plus particulièrement aux personnes handicapées, à leur entourage et aux professionnel·les d’être informé·es et de faire des rencontres. L’événement réunit les différentes structures du réseaux, ce qui permet un regroupement important d’acteurs du territoire nantais.



Ouvert à tous, petits et grands, avec ou sans handicap. Entrée libre et gratuite.





EN SAVOIR + :

www.tcap-loisirs.info



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

