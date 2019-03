SCLÉROSE EN PLAQUES | article publié le, 28/03/19 0 réaction

Le Festival du film SEP pour sensibiliser à la sclérose en plaques, tu connais ?

Comme thème le festival a choisi : « Rendre visible ce qui est invisible dans la sclérose en plaques ».

À l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques le 30 mai 2019, l’UNISEP lance une campagne de sensibilisation nationale. Elle s’articule autour du Festival du film SEP, qui a pour objectif de mettre en lumière la maladie, qui touche plus de 100 000 personnes en France.



Comme la SEP reste mal connue du grand public et parce que les préjugés sur cette maladie persistent, l’UNISEP a donc lancé ce concours vidéo.



Ouvert à tous, amateurs et professionnels, touchés par la SEP ou non, on pourra y voir cette année le comédien Gil Alma (Alain dans la série Nos chers voisins de TF1), juré du festival.



Ouvert du 28 février jusqu’au 3 mai 2019, la participation est possible dans deux catégories. :



Catégorie Professionnel : réalisation d’un film de 30 secondes maximum. Le gagnant de cette catégorie pourra voir sa vidéo diffusée sur les grands médias nationaux et sur les écrans digitaux de Clear Channel et recevra une dotation totale de 3 000 euros.



Catégorie Amateur : réalisation d’un film de 30 secondes à 1 minute maximum. Le gagnant de cette catégorie aura sa vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Unisep et recevra une dotation de 1 500 euros.



En 2018, avec plus de 20 vidéos retenues en compétition, Vincent Teffene et Thomas Kouri avaient remporté d’une part le Prix du Grand Jury et d’autre part le Prix des Chatons d’Or avec la même vidéo. Lou Hellin quant à elle avait remporté le prix Amateur.



Le Festival du film SEP se déroule du 28 février au 3 mai 2019, avec remise de prix le 27 mai.









