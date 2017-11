Festival International du Court-Métrage sur le Handicap à Marseille du 7 au 9 décembre 2017

33 films issus de 14 pays sont en compétition. Le festival est doté de trois prix : 3 000 € pour le film "Prix du Jury", 2 000 € pour le film "Prix du Public" et 2 000 € pour le film "Prix du Public Jeune". Chaque spectateur est appelé à voter au cours des séances. Le jury est présidé par Clémentine Célarié.

Il y a quelques jours, j’ai découvert le travail d’un homme qui s’appelle Theo Jansen. Il construit des créatures immenses qui avancent avec le vent sur la plage, c’est extraordinaire. Quand j’ai vu ces créatures se mouvoir avec une singularité et une grâce toutes nouvelles, que je n’avais jamais vues chez aucun animal, je me suis dit « mais si c’était un homme, on dirait de lui qu’il est handicapé, parce qu’il est différent ».



Il m’est apparu immédiatement dans ces créatures, une fusion entre la différence et la célébration de cette différence. Cet artiste crée la différence, il crée une nouvelle façon de se mouvoir, de se déplacer, et la raison pour laquelle je suis attirée par la différence m’a sauté aux yeux. La différence m’attire parce qu’elle est pleine de secrets, de nouveau, d’ailleurs, parce qu’elle est singulière justement.



Un être différent, pour moi, c’est quelqu’un, un être qui est créé différent et qui doit tout recréer différemment, et en ça, c’est un héros de la vie. C’est donc quelqu’un qui représente forcément une source de richesses in nies pour d’autres êtres.



Je n’aime pas le mot handicap et pour moi il ne veut rien dire. Je voudrais entendre, « il ou elle est exceptionnel(le), il ou elle est empêché(e) et héroïque ».



La différence est un sujet d’inspiration sans fin et la créativité est une façon magnifique d’échanger lorsqu’on rencontre quelqu’un de différent, qui vit dans un autre monde intérieur. La créativité est un pont, une façon de célébrer cette différence, parce que l’art est un « ailleurs » et célèbre « l’ailleurs », alors que le système dans lequel on vit rejette souvent la différence, ou en tout cas, ne la célèbre pas.



Nous ne vivons pas assez avec la différence d’autres êtres, nous ne sommes pas assez confrontés à leurs contraintes, à leurs trésors aussi, leurs forces, nous sommes tout à fait incultes face aux êtres qui vivent des existences dont nous ne pouvons pas imaginer les difficultés, et du coup les richesses intérieures qu’elles engendrent.



J’ai eu la chance de rencontrer des êtres différents, malades de Charcot par exemple, ou physiquement différents comme mes copains de la série « Vestiaires ». Ils m’ont tous donné, appris, enseigné énormément, sur l’urgence de vie, l’humour, l’autodérision, la poésie, l’invention et la création permanente. La création de la vie justement parce qu’elle est différente.



Quand je vois quelqu’un sur un fauteuil roulant, je ne vois pas un « handicapé ». je vois un cygne glissant sur un lac, ou un roi de l’immobilité qui a tout à enseigner à certains « non handicapés » qui marchent sur leurs deux jambes en oubliant la valeur de chacun de leurs pas. Des deux, je ne sais pas qui est l’handicapé...



Vive la créativité autour, avec, pour, et par la différence. Vive la célébration de la différence. Je suis très honorée d’être présente à Festi’life et me réjouis beaucoup de découvrir des films et des êtres différents.

Clémentine Célarié

Comédienne, Présidente du jury



