Le Festival Regards Croisés lance un appel à candidature pour la réalisation de courts métrages

Le handicap n'empêche pas le talent !

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source de richesse tant pour la société que pour l’entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap.



Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,... sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de ction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n’empêche pas le talent ! ».



Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA (Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».



« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre société, où pour beaucoup l’avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s’enthousiasme Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.



Comment inscrire votre film ?



La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne, et remplir le dossier d’inscription avant le 20 septembre.



Chaque film sera ensuite classé dans l’une des quatre catégories :



Milieu protégé

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.



Milieu ordinaire

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.



Communication d’entreprise

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s,...).



Autres regards

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.



Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.



Nouveauté 2017 : le festival arrive en terre bretonne, à Saint Malo, les 8, 9 et 10 novembre et s'ouvre pour la première fois au grand public.





