Pour en finir avec la double peine Femme et Handicap au travail

Les deux associations FDFA et LADAPT en appellent aux décideurs politiques, pour qu’ils agissent auprès de tous les services qui collectent ou qui créent des statistiques et des données sur le handicap, afin que les distinctions hommes / femmes soient rendues possibles.

En février dernier, les associations FDFA et LADAPT annonçaient leur volonté de travailler ensemble pour en finir avec la double peine Femme et Handicap au travail.



Aujourd’hui, ces deux associations ont créé un groupe de travail qui aborde de nombreux sujets comme la visibilité des femmes handicapées au travail, l’accès à l’emploi, à la formation, à la gestion des carrières des femmes en situation de handicap, etc.



Pour étudier correctement et scientifiquement les discriminations liées au genre et au handicap, la France a besoin d’outils. Les deux associations interpellent le gouvernement et les décideurs politiques sur la création systématique de « base de données genrées ».



La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH 2018 du 19 au 25 novembre 2018) mettra en lumière la situation spécifique des femmes handicapées dans l’emploi. Les deux associations comptent sur ces décisions politiques et sur les services de l’Etat pour disposer de ces données avant novembre 2018.



Leur demande s’inscrit dans une actualité politique ou deux textes sont en discussion : le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Tous deux peuvent bénéficier de cette distinction femmes / hommes en situation de handicap.





