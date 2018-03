Florette Coquinette : une petite héroïne porteuse de trisomie 21 qui change votre regard sur la différence

Flore est une petite fille pas comme les autres. Elle a une différence qui s'appelle la trisomie 21. Alors, elle est parfois lente pour parler ou pour faire les choses, mais elle comprend tout. Elle est jolie avec ses yeux bleu clair en forme de lune, et ses cheveux lisses et dorés.On dirait qu'ils ont la couleur d'un rayon de soleil. Une petite couette lui chatouille la tête. À la maison, tout le monde l'appelle Florette Coquinette. À votre tour de la rencontrer !



Une héroïne extraordinaire



Enfin une héroïne jeunesse qui s'échappe des stéréotypes. Il y a des héros et des héroïnes qui existent tous les jours parmi nous et nos enfants ne le savent pas. Il y a des fées qui ne transforment pas les crapauds en princes ou les souris en princesses mais qui ont un pouvoir bien plus grand encore... Et si cette petite héroïne était une petite fille porteuse de Trisomie 21 ? Si elle se battait chaque jour avec courage non pas contre des dragons mais contre les limites que lui inflige sa maladie ?



Le message de la collection Florette coquinette est plein d'espoir ! Pour les jeunes lecteurs d'abord, car la différence est mieux comprise, donc le handicap est mieux accueilli dans l'environnement de l'école, et ensuite dans d'autres univers connus de l'enfant.



Florette souhaite sensibiliser ses amis de 5 à 8 ans sur sa différence et faire parler leur cœur : dès son plus jeune âge, au moment où le raisonnement se construit, le jeune lecteur apprend à porter sur les autres un regard bienveillant au fil des aventures de Florette Coquinette. Chaque petite aventure de Florette explique un aspect du handicap de la trisomie 21. Ce sont des récits joyeux à la portée de tous, joyeux sur le handicap... Enfin !



La différence de Florette devient un atout pour la petite fille : c'est même ce qui fera sa richesse. Florette sera aimée pour sa joie de vivre et le jeune lecteur sera séduit par sa personnalité unique à travers ses aventures. C'est une petite héroïne à laquelle tout le monde peut s'attacher non pas au-delà de sa différence, mais pour sa différence.



Cette collection est aussi un outil de communication pour les enseignants de grande section jusqu'aù CE2, pour préparer l'arrivée d'un enfant différent dans leur classe (quel que soit son handicap), car le manque d'autonomie n'est pas propre à la Trisomie 21. Ils peuvent ainsi adapter ces petites histoires en fonction du handicap de l'enfant accueilli ( langage, propreté...) En présence de l'enfant différent lui-même, ces récits lus en classe peuvent lui redonner confiance, et le regard des camarades peut se transformer de façon positive à son égard, les incompréhensions liées aux difficultés d'adaptation étant dissipées.



Cette collection peut aussi être utilisée comme outil de communication pour les éducateurs de la petite enfance ou au sein des structures spécialisées : des petits cabochons illustrent les mots clés du texte en images sur les petites différences de Florette.



Enfin, l'œuvre s'adresse aux enfants porteurs de handicap eux même, (en particulier atteints de Trisomie 21), pour les aider à mieux grandir avec leurs forces et leurs fragilités parmi les autres. À la fin du livre, des pistes de réflexions sont proposées aux parents dont l'enfant est porteur de trisomie 21 pour mieux communiquer avec lui sur sa différence. Egalement des pistes de réflexions sont suggérées (si les professionnels et enseignants le souhaitent) pour aborder avec les enfants le sujet du handicap et de la différence.



La série a déjà séduit des centaines de lecteurs et bénéficie du soutien de la fondation Jérôme Lejeune, des associations « Tombé du nid - petit à petit », « Dans les yeux de Milo » et « Un chromosome d'amour en plus ».



Florette Coquinette est plus qu'une collection de livres pour enfants, c'est un acte militant : elle choisit d'agir dès maintenant auprès des enfants pour faire évoluer la société en changeant leur regard ainsi que celui des adultes sur la différence. Florette Coquinette est aussi le fruit d'une conviction, et l'expression d'un état d'esprit : dans la fragilité, il y a une vraie beauté qu'il faut savoir regarder.



À propos de l'auteure



Alexia Quercy est maman de 3 enfants dont une petite fille atteinte de trisomie 21, qui s'appelle Flore. Elle est aujourd'hui âgée de 4 ans. Éducatrice Montessori depuis 9 ans et inconditionnelle de cette pédagogie, l'auteure a choisi de se spécialiser dans les cours de soutien particuliers auprès d'enfants atteints de troubles d'apprentissages. Florette rentre à l'école est son premier ouvrage.



« Le désir de travailler auprès d'enfants différents a toujours été présent avant même la naissance de Flore ! J'ai toujours été attirée par ces petits êtres qui portent en eux une fragilité, étant convaincue que c'est eux qui contribuent à nous rendre meilleurs ! Quand ma fille porteuse de trisomie 21 est née, cela a été une bombe d'amour. Une épreuve aussi mais vécue au jour le jour dans une immense joie. Puis on m'a donné la chance pendant un an en tant qu'assistante de vie scolaire, de m'occuper d'un petit garçon de 4 ans en moyenne section atteint de la même différence. J'ai accepté cette précieuse mission avec joie, pensant tirer un enseignement sur la manière dont ce petit garçon pouvait évoluer à l'école. Cette expérience a conforté ce projet d'écriture. Entre temps, Flore a grandi. Elle une telle personnalité qu'elle a fini par m'inspirer. Ce livre est devenu une évidence. Je devais l'écrire : ma fille m'a lancé ce défi et la vie aussi : j'avais quelque chose à dire. Elle est la substance de ces histoires, elle m'a soufflé les mots et le ton de ces récits... »



Informations pratiques



Le livre a fait l'objet d'une campagne de financement participatif. Florette Coquinette rentre à l'école ! s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans mais peut tout à fait s'adresser aux plus petits s'ils sont accompagnés dans la découverte de leur nouveau livre de chevet.

Éditions Publishroom - à paraître en Mars 2018

Version brochée : 10,50 € - 32 pages - ISBN : 9791023607987

Réseaux sociaux : @florettecoquinette





© Handicap Infos - source : communiqué de presse