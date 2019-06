RECHERCHE | article publié le, 25/06/19 0 réaction

La Fondation Paralysie Cérébrale lance l'appel d'offre « Grand Projet 2020 »

La Fondation souhaite soutenir des équipes internationales multidisciplinaires pour obtenir des avancées significatives dans l'évaluation et la prise en charge des enfants à risque de paralysie cérébrale.

La Fondation Paralysie Cérébrale va engager entre 500 k€ à 1,5 M€ sur 3 à 5 ans pour un projet de recherche européen visant à améliorer les capacités diagnostiques ou de dépistage précoce de la paralysie cérébrale, de ses troubles associés et de ses complications, de la période prénatale à la fin de l'adolescence.



Depuis sa création, la Fondation Paralysie Cérébrale a soutenu plus de 75 projets de recherche dans le domaine de la paralysie cérébrale, notamment sur les mécanismes des lésions cérébrales, la douleur, la rééducation motrice ou le développement des compétences cognitives.



La Fondation finance actuellement à hauteur de 1,5 M€ le projet CAP', son premier Grand Projet sur la rééducation intensive précoce chez les jeunes enfants âgés de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale, mené en France, Belgique, Italie, Suisse et Espagne.



« En lançant l'appel d'offre « Grand Projet 2020 », la Fondation Paralysie Cérébrale souhaite apporter un soutien important à la recherche sur le diagnostic à la naissance de la paralysie cérébrale et la prise en charge des nourrissons à risque dans les premiers mois de vie. » explique le Docteur Nathalie Genès, Directrice scientifique de la Fondation.



L'appel d'offre « Grand Projet 2020 »



Ce nouvel appel d'offre « Grand Projet 2020 » concerne des projets visant à l'amélioration des capacités diagnostiques et/ou le dépistage précoce de la paralysie cérébrale, de ses troubles associés (moteurs, fonctions supérieures, épilepsie, troubles sensoriels, troubles orthopédiques secondaires, etc.), et/ou de ses conséquences en termes de limitations d'activité et de restrictions de participation.



Il s'agira de projets de recherche clinique ou translationnelle, de santé publique, ou de sciences humaines et sociales de grande envergure visant à valider, par exemple, l'une des thématiques suivantes :



Validation d'un marqueur diagnostique (biologique, génétique, imagerie, clinique ou autres) permettant une amélioration substantielle de la prise en charge actuelle des enfants à risque ou des enfants atteints de paralysie cérébrale,



Validation d'un marqueur de l'efficacité d'une intervention,

Moyen innovant d'évaluation fonctionnelle précoce et sa validation,

Modalités innovantes d'organisation des soins ou de suivi des enfants à risque ou des enfants atteints de paralysie cérébrale,

Modalités innovantes de travail et de collaboration avec les proches et en particulier les parents.



Une collaboration étroite avec les patients, leurs proches, leurs représentants est encouragée dans la mise en place et la réalisation du projet. Une attention particulière à l'environnement humain de la personne (situation familiale des parents, fratrie, socio-économique etc.) est souhaitée.



Comment participer à l'appel d'offre « Grand Projet 2020 » ?



Cet appel à projets de recherche s'adresse à toutes équipes de recherche labellisées, situées dans les pays européens tels que définis dans le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne. Les coopérations internationales seront les bienvenues. Le projet reposera sur un consortium dont le coordinateur sera un leader travaillant en Europe. La présence d'au moins deux équipes françaises impliquées dans la prise en charge de patients est obligatoire.



Le consortium doit rassembler des équipes de recherche pluridisciplinaires et complémentaires, travaillant en lien avec des personnes concernées, avec leurs parents ou avec des représentants d'associations de familles.



La sélection des propositions sera réalisée par 3 instances :



Un groupe d'experts internationaux spécialisés dans la paralysie cérébrale, qui jugera la qualité scientifique et méthodologique des projets.



Le Conseil Scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale qui proposera une liste d'un ou plusieurs projets susceptibles d'être financés.



Le Conseil d'Administration de la Fondation qui choisira le projet retenu.



Récapitulatif du calendrier de l'Appel d'Offre Grand Projet 2020

Envoi du synopsis : 15 décembre 2019

Soumission des dossiers de candidature : 15 février 2020

Présentation orale : mai / juin 2020

Annonce officielle du Grand Projet 2020 : 6 octobre 2020





EN SAVOIR + :

Télécharger l'ensemble des éléments concernant le Grand Projet 2020



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page