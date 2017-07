La Fondation Paralysie Cérébrale lance l'appel d'offres "Grand Projet 2018"

A ce jour, 75 projets ont été soutenus pour un montant alloué de plus de 3,5 millions d'euros.

La Fondation Paralysie Cérébrale va engager 1,5M€ sur 3 à 5 ans pour un ou deux projets de recherche portant sur la prévention de la Paralysie Cérébrale ou l'amélioration de la vie des personnes atteintes. Elle souhaite favoriser des équipes internationales, multidisciplinaires pour obtenir des avancées significatives dans ce domaine encore mal connu.



Depuis sa création, la Fondation Paralysie Cérébrale a soutenu la recherche dans le domaine de la Paralysie Cérébrale, notamment sur les mécanismes des lésions cérébrales, la douleur, la rééducation motrice ou le développement des compétences cognitives. A ce jour, 75 projets ont été soutenus pour un montant alloué de plus de 3,5 millions d'euros.



« Si des études ont pu définir les mécanismes, les manifestations et les conséquences de la Paralysie Cérébrale, peu d'entre elles ont étudié l'impact d'une intervention médicamenteuse ou d'une pratique rééducative sur les personnes concernées et leurs familles. » explique Nathalie Genès, Directeur scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale. « En lançant l'appel d'offre « Grand Projet 2018 », la Fondation Paralysie Cérébrale a décidé de consacrer un soutien massif et inédit à la recherche sur la Paralysie Cérébrale ».



Cet appel d'offre évaluera des projets d'une enveloppe globale de 500 k€ à 1,5 M€ maximum répartie sur une période de 3 à 5 ans. Sont éligibles des projets de recherche clinique, translationnelle, de santé publique ou de sciences humaines et sociales de grande envergure qui pourront porter sur tous les âges, de la vie fœtale à l'âge adulte, selon les deux axes suivants :



La réduction ou l'atténuation d́es conséquences à moyen et long terme de la Paralysie Cérébrale.



La prévention de la Paralysie Cérébrale dans les populations à risque.



Les projets devront comporter une étude d'intervention. Il peut s'agir de l'étude d'un médicament ou d'une prise en charge physique, éducationnelle, organisationnelle, etc.



Comment participer à l'appel d'offre « grand projet 2018 » ?



Dans le cadre de cet appel d'offre, la Fondation Paralysie Cérébrale souhaite encourager :



Des projets collaboratifs, regroupant des équipes de recherche multidisciplinaires,



Des projets à fort impact scientifique, susceptibles d'améliorer/modifier significativement la prise en charge des patients à risque ou atteints de Paralysie Cérébrale,



Des projets visant à explorer des prises en charge innovantes concernant les personnes atteintes de Paralysie Cérébrale et leurs proches dans les domaines du soin, de l'éducation, des pratiques inclusives et de l'amélioration de la qualité de vie,



Des projets présentant des modalités d'applicabilité raisonnables dans la prise en charge des patients.



Cet appel à projets de recherche s'adresse à toute équipe de recherche labellisée, située dans les pays européens tels que définis dans le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne. Cependant les coopérations internationales seront les bienvenues. Les projets reposeront sur un consortium dont le coordinateur sera un leader travaillant en France.



La sélection des propositions sera réalisée par 3 instances :



Un groupe d'experts internationaux indépendants, qui jugera la qualité scientifique des projets.



Le Conseil Scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale/Fondation Motrice qui proposera une liste d'un ou plusieurs projets susceptibles d'être financés.



Le Conseil d'Administration de la Fondation qui choisira le ou les projet(s) retenu(s).





www.fondationparalysiecerebrale.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse