Football : des guides pour les supporters déficients visuels

Pour tous les fans de foot aveugles et malvoyants, HandiCaPZéro propose un guide complet pour tout savoir du Tournoi. Ce guide est gratuit et proposé en braille, en audio (CD et téléchargement) et caractères agrandis.

A l'occasion de la 8ème journée de la Ligue 1 Conforama et de la 9ème journée de la Domino's Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel et HandiCaPZéro mettent les nouveaux guides de la saison 2018 / 2019 à la disposition des supporters aveugles et malvoyants.



A chaque ligue, son guide (gratuit) : présentation de la saison, calendrier des journées, présentation des clubs et des effectifs, arbitres… tout y est ! En complément des guides, les rubriques web "en direct" affichent chaque semaine les résultats et les classements pour chacun des championnats.



Nathalie Boy de la Tour, Présidente de la Ligue de Football Professionnel

"La publication de ces guides s'inscrit dans une démarche globale. L'accessibilité de la Ligue 1 Conforama et la Domino's Ligue 2 à tous les publics constitue un enjeu important pour la LFP et les clubs. C'est pourquoi nous travaillons au quotidien pour toujours mieux intégrer les personnes en situation de handicap. A titre d'exemple, tout au long de la saison, près de 6 000 places pour les personnes en situation de handicap sont disponibles dans les stades des clubs professionnels, et les ¾ d'entre eux emploient une personne en situation de handicap ou ont recours à des entreprises adaptées pour leurs prestations."



Patrice Cailleaud, Président de HandiCaPZéro

"HandiCaPZéro se réjouit d'accompagner durablement la Ligue de Football Professionnel pour cette nouvelle saison. Cette collaboration s'inscrit dans la démarche globale de l'association, qui, depuis des années vise à permettre aux personnes aveugles et malvoyantes d'avoir accès aux événements sportifs majeurs. L'écoute et la réactivité des organisateurs permettent d'accessibiliser, en amont, toutes les informations pour apprécier, dans des conditions normales, son sport favori. Avec la LFP, 26 000 guides adaptés ont été diffusés et 550 000 pages ont été vues sur handicapzero.org depuis 2013."



Guides L1 & L2

Présentation complète de la nouvelle saison, classement de la saison passée, calendrier, arbitres, clubs … tout ce qu'il faut savoir pour vivre la saison 2018-2019. Le guide est disponible en braille, en caractères agrandis, en audio Daisy et en ligne (à partir des liens qui suivent).





