Formation et insertion dans l’emploi des personnes handicapées : l’industrie aéronautique et spatiale se mobilise

Il n’y a pas de limite d’âge pour la formation en alternance des personnes handicapées.

L’association Hanvol est en recherche de candidats en situation de handicap, jeunes ou adultes en reconversion professionnelle, motivés par les métiers industriels et intéressés par une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant à des métiers de l’industrie aéronautique et spatiale : opérateurs, techniciens et ingénieurs, notamment : Opérateur d’usinage, opérateur sur machine à commande numérique, Technicien en électronique, Dessinateur-projeteur, Ajusteur-Monteur, Câbleur, Chaudronnier, Mécanicien système cellule, Mécanicien système avionique, technicien méthodes, Qualiticien, Logisticien, Ingénieur...



Sélection des candidats en plusieurs étapes de novembre 2017 à février 2018. Préparation de mars à mai 2018. Prochaine rentrée en formation en septembre 2018.



Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 13/19 novembre, Hanvol recevra le public sur les salons suivants :



Cachan (94) - 9 novembre 9h30-12h : handicafé, Salle « le Marché » 4 rue des saussaies ;



Orly (91) - 15 novembre 9h30-13h : forum Emploi, Handicap, Maison de l’Environnement ;



Eaubonne (95) - 16 novembre : forum emploi handicap, Gymnase du Luat – route de Montlignon ;



Tours (37) - 23/24 novembre : rencontres aéronautiques de la Région Centre-Val de Loire. Centre International des Congrès de Vinci ;



Le Bourget (93) – 2/3/4 février 2018 : salon des formations aéronautiques-Musée de l’air et de l’Espace - le Bourget.



Hanvol s’ouvre aux métiers du transport aérien



Au printemps 2017, la FNAM, Fédération Nationale de l’Aviation Marchande est devenue partenaire d’Hanvol. L'association va donc pouvoir proposer, au cours de l’année 2018, une orientation et un accompagnement vers les formations aux métiers de l’aérien avec AIR FRANCE, les aéroports et les sociétés d’assistance aéroportuaire : l’assistance en escale, la relation-client, entre autres...



Les femmes sont les bienvenues dans l’aéronautique !



Pourtant très attendues, les femmes sont encore trop peu nombreuses dans l’aéronautique. Hanvol n’a accompagné que 12 femmes depuis sa création en 2010. C’est pourquoi à l’occasion de la dernière opération «Féminisons les métiers de l’Aéronautique » menée par AIREMPLOI Espace Orientation, Hanvol s’est déplacée dans les lycées partenaires pour informer les lycéennes.





www.hanvol-insertion.aero EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse