EMPLOI & FORMATION | article publié le, 09/11/18 0 réaction

Formation et insertion dans l’emploi des personnes handicapées : l’industrie aéronautique et spatiale se mobilise

Il n’y a pas de limite d’âge pour la formation en alternance des personnes handicapées, à condition de bénéficier d’une reconnaissance de Handicap au sens de la loi de 2005.

Pour préparer la rentrée de septembre 2019, l’association Hanvol est en recherche de candidats en situation de handicap, jeunes ou adultes en reconversion professionnelle, motivés par les métiers industriels et intéressés par une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant à des métiers de l’industrie aéronautique et spatiale.



Parmi les métiers d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs : Ajusteur- Monteur/Ajusteuse-Monteuse, Chaudronnier/Chaudronnière, Soudeur/Soudeuse, Opérat- eur-trice sur machines à commandes numérique, Technicien-ne d’usinage, Mécanicien-ne systèmes, Préparat-eur-trice Méthodes, Ordonnanc-eur-euse, Technicien-ne Support logistique, Dessinateur-trice projeteur, Assistant-e ingénieur-e, Technicien-ne d’essais, Ingénieur-e développement logiciel en électronique embarquée, Ingénieur-e système, structure, mécanique, etc.



Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées du 19 au 25 novembre Hanvol recevra le public sur les salons suivants :



Blagnac (31) – 21 novembre 9h30-18h : Salon de l’emploi aéronautique Randstad au Lycée Saint-Exupéry, 1 place Savary.



Cachan (94) - 27 novembre 9h30-12h : Handicafé, Salle « le Marché » 4 rue des saussaies.



Tours (37) - 29/30 novembre : Rencontres aéronautiques de la Région Centre-Val de Loire. Centre International des Congrès de Vinci.



Bordeaux (33) – 4 décembre 10h-17h : carrefour emploi bordeaux métropole, Hangar 14, quai des Chartrons.



Candidatures à adresser à :

recrute.hanvol2019@genie-rh.com

Sélection des candidats en plusieurs étapes de novembre 2018 à février 2019.

Préparation de mars à mai 2018 (préformation de 10 semaines).

Prochaine rentrée en formation en septembre 2019.



Le dispositif Hanvol, c’est 5 grandes étapes :



1 - Identifier les besoins en compétences des entreprises aéronautiques partenaires ;



2 - Présélectionner, avec l’aide du cabinet de recrutement Génie RH, des personnes motivées capables de réussir une formation par alternance et une insertion professionnelle ;



3 - Orienter le candidat lors d’une préformation de 10 semaines lui permettant de construire un projet professionnel grâce à des visites d’entreprises et de centres de formation, à un bilan de compétences, et à des remises à niveau dans certaines matières ;



4 - Préparer et présenter les candidats aux entreprises pour des entretiens de recrutement destinés à signer un contrat en alternance, en lien avec un centre de formation ;



5 - Accompagner l’apprenant jusqu’à l’insertion professionnelle.



Le dispositif Hanvol est une méthode qui a fait ses preuves depuis 2011, car peu de personnes ont abandonné en cours de route et l’insertion professionnelle est très positive. Pour les adultes en reconversion professionnelle, Hanvol permet de retrouver le chemin de l’emploi tout en préparant un diplôme d’un niveau supérieur à leur formation initiale.





EN SAVOIR + :

www.hanvol-insertion.aero



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page