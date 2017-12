La formation : un outil majeur pour les personnes handicapées

La formation : un passeport pour l’intégration.

Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, souhaite que les personnes handicapées soient rapidement aidées dans l’acquisition de meilleures qualifications. Cette aide leur permettra de mieux utiliser des capacités encore trop souvent inexploitées, et de révéler des talents réels mais inemployés.



La secrétaire d’État s’est exprimée à ce sujet lors d’une récente visite qu’elle faisait dans une usine Airbus située à Toulouse. Aujourd’hui, le niveau de chômage subi par les personnes handicapées est deux fois plus important que celui observé au sein de la moyenne nationale.



Ainsi, dans les entreprises privées, le pourcentage des emplois directs accordés aux travailleurs handicapés est inférieur à 3,5 %, alors que légalement, depuis 30 ans, ces entreprises devraient embaucher 6 % de travailleurs handicapés, sous peine de sanctions financières.



Il est donc urgent d’ouvrir plus de formations professionnelles à l’attention des personnes en situation de handicap, dont la proportion de travailleurs qualifiés est nettement insuffisante. Elle n’atteint que le très faible pourcentage de 1 %, alors qu’on sait que près des trois-quarts des contrats d’apprentissages entraînent un emploi stable.



Sophie Cluzel a déclaré que le passage de l’école à l’emploi était une étape essentielle, et qu’il était urgent « […] de s’attaquer à la formation professionnelle des personnes handicapées ».



Elle a toutefois admis que le dispositif français actuel d’accès à l’emploi était complexe, et que les intermédiaires spécialisés étaient trop nombreux (Pole Emploi, Cap Emploi, le SAMETH).



NB : une simplification va d’ailleurs être prochainement mise en place, notamment grâce à une fusion entre l’organisme de placement Cap Emploi et le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH).





© Handicap Infos - source : communiqué de presse