24/01/19

Se former et travailler avec un handicap

Connaître vos droits et vos interlocuteurs pour améliorer vos parcours...

Avec un taux de chômage largement supérieur à celui du reste de la population, les travailleurs handicapés se sentent souvent isolés et démunis dans leur recherche. Ce guide, réalisé avec le soutien financier de l’Agefiph, a pour ambition de vous aider dans vos parcours.



Dans le domaine de l’accès ou du maintien dans l’emploi, la FNATH :



Aide les travailleurs handicapés à effectuer leurs démarches auprès de la MDPH,



Les informe, conseille et oriente pour une recherche d’emploi ou de formation professionnelle en lien avec les partenaires de l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi…),



Cherche des solutions pour faciliter le maintien dans l’emploi,



Forme et sensibilise les entreprises et les collectifs du travail à l’accueil d’une personne handicapée,



Siège au conseil d ‘administration de l’Agefiph et au comité national du FIPHFP.



« Même si l’image d’une personne handicapée reste encore trop souvent celle d’une personne en fauteuil, qui travaille moins rapidement que ses collègues et qui est plus souvent malade, les mentalités évoluent positivement et la majorité des entreprises se dit prête à embaucher ou à maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés. » Nadine Herrero Présidente nationale FNATH, association des accidentés de la vie



Au sommaire de la brochure « Se former et travailler avec un handicap » :

La législation

Faire reconnaitre son handicap

Se forme dans le cadre de son projet personnel

Accéder à un emploi

Se maintenir dans l'emploi

Etre inapte à son poste de travail



