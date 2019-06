EMPLOI | article publié le, 13/06/19 0 réaction

Forum de la diversité le, 20 juin 2019 à Puteaux

Ce forum est soutenu par CAP Emploi, la Maison de l’Emploi Rives de Seine et Pôle Emploi.

De 13h30 à 17h, dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville, une vingtaine d’entreprise et plusieurs agences de recrutement en intérim et cdi seront présentes pour proposer des postes dans différents secteurs à tous les citoyens à la recherche d’un emploi : jeunes diplômé(e)s, personnes de plus de 45 ans, personnes en situation de handicap.



Vous trouverez des postes dans différents secteurs : bancaire, commercial, tertiaire, conseil en ingénierie ,informatique, industrie, services à la personnes, bâtiment et travaux publics...



Quels employeurs seront présents ?



ACADEMIA ( intervenant pour des cours à domicile) ;



ADECCO LA DEFENSE : Secteur tertiaire ;



API RESTAURATION ( restauration Chef-gérant, chef de cuisine, second de cuisine, chef de partie et cuisinier, commercaiux, dieteticien) ;



BABYCHOU SERVICES services aux personnes garde d'enfant (CAP petite enfance en alternance, assistant rh en alternance et embauche de relais parents) ;



BIMBAMJOB (généraliste dont logistique et services aux personnes garde d'enfant) ;



CGI : Conseil en ingénierie ;



CRYSTAL (bâtiment et BTP pour des postes de peintre, maçon, chef d'équipe....) ;



SFR JV TELECOM : Commerciaux / vendeurs H/F ( profils de postes consultables à Puteaux emploi ) ;



DALKIA ;



KID'S PARADIS NEUILLY-SUR-SEINE services aux personnes ;



MENAGE.FR QUALIPEL centre d'appel ;



RESEAU PARTICULIER EMPLOI services aux personnes ;



SHIVA services aux personnes ;



SOCIETE GENERALE ( mission handicap uniquement) La mission handicap de la SOCIETE GENERALE sera présente et recevra les travailleurs handicapés cherchant à travailler dans le secteur bancaire ;



TEMPORIS généraliste (agent d'entretien de courts de tennis , aide - comptable, comptable, barbier, boucher, chauffeur poids lourd et super lourd, poissonnier,préparateur de commande,...) ;



SYNERGIE (secteur tertiaire/assistant polyvalent/ comptable/ hôte d'accueil bilingue F/H,détails sur ce lien ; Acheteur de produits de distribution F/H).



De nombreux postes ( cadres et non cadres ) seront proposés sur la commune de Puteaux et celles autour du bassin d’emploi. Il y aura également des offres d'alternance et des contrats de professionalisation : cette liste liste n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à consulter les sites de recrutement des employeurs qui sont actualisés en permanence.



Acheteur/ Analyste back-end H/F/ Aide comptable/ Assistant(e) administrative /Assistant commercial/ Assistant back office /Assistant(e) polyvalent/ auxiliaire parentale/ auxiliaire de puericulture / Babysitter/BTP/ Barbier/ Boucher/ BTS CIRA en alternance/ Chauffeurs poids lourds/ Chargé d'affaire travaux/ coffreur /Conseiller clientele/ Conseiller commercial en centre d’appel/commerciaux/ Concepteur/Développeur Java H/F; Concepteur/ Consultant Devops H/F;Chef de projet SI Performance Energétique Data Engineer H/F; Developpeur Salesforce H/F; Développeur/; Développeur confirmé Java JEE H/F /électricien / Ingenieur études de prix/ I Intervenant cours particulier à domicile/ logistique/Maintenance industrielle (alternance) Préparateur de commande/ nettoyage/maçon/ menuisier /relais Parent/ services à la personne/ Technicien réseaux de froids / Plombier chauffagiste réseaux de chaleur/ Acheteur/Administrateur Réseaux & Systèmes Informatiques/Agent Administratif/Agent d'Exploitatio/Agent de Comptabilité/Agent de Maintenance/ Chargé d'Affaires / Contrôleur de Gestion Correspondant Q.H.S.E. Expert Technique Electromecanicien de maintenance Industrielle en 3*8 Facturier Fiscaliste Formateur Technicien de maintenance / Exploitation - Chauffagistes - Electricien - Frigoriste Technicien Chauffagiste Diffus /- H/F /- Responsable d'Exploitation …

Cette liste est non exhaustive et susceptible de modification.



Quand : jeudi 20 juin 2019 de 13h30 à 17h00.

Où : dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Puteaux , 131 rue de la République 92800 Puteaux.

Entrée libre et gratuite, pensez à vous munir de CV.

Renseignements par mail : ccoulon@mairie-puteaux.fr ou par téléphone : 01 45 06 93 62 ou 60.





