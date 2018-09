EMPLOI | article publié le, 19/09/18 0 réaction

Forum Emploi Talents Handicap : 14ème édition nationale

Le forum en ligne Talents Handicap est aujourd’hui l’un des forums de référence en France pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

La 14ème édition nationale du forum Talents Handicap a lieu en ligne du 21 septembre au 19 octobre 2018. Ce temps fort national du recrutement est ouvert à tous les secteurs d'activités et tous les métiers, pour faciliter aux candidats en situation de handicap leur premier contact ciblé avec des employeurs handi-accueillants, engagés pour l’emploi et le handicap.



Les candidats en situation de handicap à la recherche d'un emploi, d'une alternance (apprentissage ou contrat pro) ou d’un stage, peuvent s'inscrire gratuitement et à tout moment. La visite du forum est gratuite et se fait en ligne, sans se déplacer et en toute flexibilité, à l’aide d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.



Chaque forum Talents Handicap dure 4 semaines pour offrir une grande flexibilité de participation et de préparation, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs.



Pendant ces 4 semaines du forum, les candidats peuvent :



Visiter les stands virtuels des employeurs, pour se renseigner sur leurs activités et leurs métiers, et découvrir leurs offres d’emploi, d’alternance ou de stage,



Demander leurs entretiens avec les employeurs à partir des offres qui les intéressent et correspondent à leur profil. Les entretiens se déroulent sur rendez-vous par téléphone (ou Chat).



Pour éviter toute perte de temps inutile et permettre des mises en contact de qualité entre les candidats et les employeurs, les demandes d’entretiens ne sont acceptées que pour les candidats qui présentent la mobilité géographique et les compétences recherchées. Aussi, il est demandé aux candidats de ne faire leurs demandes d’entretiens que sur les offres qui correspondent bien à leur profil et à leur mobilité géographique. Cela facilitera le travail des recruteurs et leur permettra d’avoir assez de temps pour étudier avec soin les demandes reçues.



Parmi les employeurs qui participent à cette 14ème édition nationale du forum Talents Handicap :



AGIRC ARRCO, Amadeus, APEC, Ausy, Auto1, Avis Budget Group, Banque européenne d’investissement, BNP Paribas, Capgemini-Sogeti, Groupe Casino, CEA, Cegid, Gustave Roussy, HomeServe, HSBC, LCL, Léa Nature, LEON GROSSE, Manpower, Groupe SII, Sopra Steria, Synergie, GROUPE ROCHER.



Nouveau : cette année, en complément de cette 14ème édition nationale, Talents Handicap organise une nouvelle édition spéciale pour la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). Cette édition spéciale aura lieu en ligne du 9 novembre au 7 décembre 2018.



Chiffres clés du forum en ligne Talents Handicap :

6 forums organisés par an, dont 4 forums spécialisés

25 000 candidats en situation de handicap inscrits

Plus de 100 000 visiteurs sur l’année

Plus de 100 employeurs grands groupes participent aux forums sur l’année





EN SAVOIR + :

www.talents-handicap.com



© Handicap Infos

