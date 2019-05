EMPLOI | article publié le, 20/05/19 0 réaction

Forum emploi Talents Handicap 3ème édition nationale spéciale IT-Informatique-Télécoms-Web du 24 mai au 21 juin 2019

Une édition nationale dédiée à l’emploi dans les métiers du numérique et des technologies de l’information : du 24 mai au 21 juin 2019 a lieu la 3ème édition nationale spéciale IT-Informatique-Télécoms-Web du forum en ligne Talents Handicap pour l’emploi des candidats en situation de handicap dans ces métiers et secteurs d'activités.



Le forum est ouvert à tous types de contrats (CDI, CDD, Alternance, Intérim, stage...), dans toute la France. Il est totalement gratuit pour les candidats. Il s’adresse en priorité aux candidats en situation de handicap pour les aider, de manière ciblée et adaptée, dans leurs démarches de recherche d’emploi.



Talents Handicap est aujourd’hui l’un des principaux forums emploi, qui facilite la mise en relation partout en France, entre les employeurs handi-accueillants et les candidats en situation de handicap. En plus, Talents Handicap permet d’accompagner, informer et sensibiliser les candidats et les employeurs, à travers ses animations en ligne (conférences, formations, ateliers d’échange...).



Parmi les employeurs participants :



Accenture, Akka Technologies, Alten, Amadeus, BEI (Banque européenne d'investissement), Groupe BPCE (BPCE IT, BPCE SA, Informatique Banque Populaire), Capgemini, Crédit Agricole Technologies & Services, Expleo, Modis, SNCF, Société Générale, Sopra Steria, Wavestone...



Inscription au forum :



Les candidats en situation de handicap intéressés pour participer au forum et à ses animations sont invités à s'inscrire dès maintenant sur l’espace Inscription de Talents Handicap.





