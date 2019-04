EMPLOI | article publié le, 09/04/19 0 réaction

Forum en ligne Talents Handicap du 26 avril au 24 mai 2019

16ème édition nationale Tous types de contrats + Focus Alternance. Nouveau : un espace Outils & Services

Du 26 avril au 24 mai 2019, les candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage, sont invités à participer gratuitement à la 16ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap, ouverte à tous les secteurs d'activités et tous les types de contrats, et qui bénéficie en plus d'un focus sur l’Alternance.



Talents Handicap, un forum national de référence :



Ce forum est aujourd’hui l’un des principaux forums en ligne en France qui réunit des employeurs handi-accueillants, engagés pour l’emploi et le handicap. Il permet de :



Mettre en relation des employeurs partenaires avec des candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage



Accompagner, informer et sensibiliser les candidats et les employeurs, à travers ses outils numériques et ses animations (conférences en ligne, ateliers d’échange…)



Le Focus Alternance :



Cette édition ouverte à tous les types de contrats, bénéficie également d’un Focus sur l’Alternance (Apprentissage et Contrat pro), car, sans limite d’âge pour les candidats en situation de handicap, l’alternance peut-être un excellent tremplin pour accéder à des postes en CDI.



Parmi les employeurs participants :



Allianz, Amadeus, Arkea, BEI (Banque européenne d'investissement), BNP Paribas, BUT, CEA, Cegid, Danone, Elis, Groupe Bertrand, In Extenso, MACIF, Maisons du Monde, SNCF, Solvay, Synergie, UCANSS, Wavestone, Zara…



Nouveau, l’espace Outils & Services :



Grâce à votre inscription sur Talents Handicap, vous pouvez accéder à de nombreux outils et services entièrement gratuits, dont :



Un outil pour vous aider à construire, affiner et concrétiser votre projet professionnel

Un outil pour recevoir des avis et conseils sur votre CV et lettre de motivation

D’autres outils pour témoigner, exprimer des idées, échanger sur une question…

Des formations et des ateliers en ligne, précieux pour vous aider à :

> Mieux préparer votre recherche d’emploi, d’alternance ou de stage

> Savoir quand et comment parler de votre handicap au sein d’une entreprise

> Gagner en confiance et faire face au regard des autres

> Disposer des leviers importants favorisant la réussite de votre projet professionnel



Programme des conférences et animations :



Pour vous informer sur le programme des conférences et animations du forum et vous inscrire gratuitement à celles qui vous intéressent : cliquer ici



NB : la visite du forum Talents Handicap est gratuite pour les candidats. Elle se fait en ligne, sans se déplacer et en toute flexibilité, à l’aide d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.





