Gilbert Montagné, dis-moi ce que tu vois ? Actuellement en tournage et bientôt sur France 3 Paris Ile-de-France

La réalisatrice Ann Dorr suit actuellement avec ses équipe Gilbert Montagné. Elle a eu envie de faire le portrait de cet homme différent et de comprendre comment il voyait. Gilbert a lui aussi une petite caméra pour filmer comme il voit.



Gilbert Montagné a réussi depuis sa plus jeune enfance à transcender son handicap de malvoyant pour construire son rêve, être artiste et ensuite, il s’est servi de sa notoriété comme levier pour aider la cause du handicap. Pour faire gagner en autonomie et en dignité les handicapés visuels, il est à l'origine de l’audio description, les arrêts de bus sonores, la touche sonore sur les claviers des distributeurs de billets et depuis 2007 un rapport ministériel sur le handicap visuel pour lequel il continue à se battre et à interpeller les instances politiques.



Les premières séquences ont été tournées dans l'Allier à Saint-Léon dans le village de sa grand-mère, là où en écoutant le chant des oiseaux il a écrit son tube The Fool.



Avec son copain Lulu, ils nous ont fait découvrir l’Allier en 2 CH et partagé leurs souvenirs de jeunesse.



Avec Michel Troisgros qui lui fait réaliser un Sabayon de lapin et dernièrement le 9 juin dernier lors de son concert à Rungis.



Prochainement ils tourneront à Paris :



Le mercredi 21 avec Claude Lemesle devant la façade RTL et à INJA (L'Institut National des Jeunes Aveugles) à Paris ;



Le jeudi 22 juin avec Laurent Petitguillaume à France Bleu ;



Le Vendredi 23 juin avec le Professeur Sahel à l'Institut de la vision à Paris.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse