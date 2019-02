HIGH TECH | article publié le, 06/02/19 0 réaction

Google lance deux nouvelles fonctions sur Android pour les personnes sourdes et les malentendantes

Par son travail, Dimitri, qui est sourd depuis sa plus tendre enfance, a contribué à façonner les technologies d’accessibilité sur lesquelles il s’appuie.

Google lance deux nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Android destinées à aider les quelques 900 millions de personnes dans le monde qui, selon l’Organisation mondiale de la Santé, souffriront d’une perte auditive d’ici 2055. Ces fonctionnalités sont en fait deux appli Android appelé Live Transcribe et Sound Amplifier, qui font exactement ce que leurs noms impliquent.



L’application Live Transcribe prend la parole réelle et la transforme en légendes en temps réel à l’aide du microphone du téléphone, tandis que Sound Amplifier aide à filtrer, augmenter et amplifier les sons de l’environnement de l’utilisateur. L’outil augmente les sons faibles tout en évitant les sons trop forts, et il peut également être personnalisé à l’aide de curseurs pouvant être utilisés pour réduire le bruit afin de minimiser les distractions en arrière-plan.



Sound Amplifier est déjà dans le Play Store pour les utilisateurs d’Android, tandis que Google annonce que Live Transcribe va commencer à sortir dans une version bêta limitée via le Play Store. L’app sera également pré-installée sur les appareils Pixel 3, et vous pouvez vous inscrire ici pour être averti dès que le produit sera plus largement disponible. De même, l’amplificateur de son sera pré-installé sur les Pixel 3.



Dans un article publié sur son blog, Google explique comment utiliser les applications en mettant en lumière le travail de Dimitri Kanevsky, chercheur scientifique de la société, qui a travaillé pendant 30 ans sur la reconnaissance vocale et les technologies de communication.



"Par son travail, Dimitri, qui est sourd depuis sa plus tendre enfance, a contribué à façonner les technologies d’accessibilité sur lesquelles il s’appuie. L’un d’entre eux est CART : un service où un sous-titreur se joint virtuellement à une réunion pour écouter et créer une transcription du dialogue parlé, qui s’affiche ensuite sur un écran d’ordinateur. Le collègue de Dimitri, Chet Gnegy, a constaté les défis auxquels Dimitri était confronté lors de l’utilisation de CART: il portait toujours plusieurs appareils, c’était coûteux et chaque réunion nécessitait beaucoup de préparation. Cela signifiait que Dimitri ne pourrait utiliser CART que pour des réunions ou des événements professionnels formels, et non pour des conversations de tous les jours."



Le blog de Google poursuit en disant que cela a incité Chet à collaborer avec l’équipe d’accessibilité de la société pour créer un outil susceptible de réduire les efforts de Dimitri consacrés à la préparation des conversations. "Nous avons pensé : et si nous utilisions la reconnaissance vocale automatique basée sur le cloud pour afficher les mots parlés sur un écran ? Un prototype a été construit et plusieurs utilisateurs de Googlers, de Mountain View à Taipei, se sont impliqués. Le résultat est Live Transcribe, une application qui prend les paroles du monde réel et les transforme en légendes en temps réel en utilisant simplement le microphone du téléphone."



L’application donne aux personnes sourdes ou malentendantes, selon Google, une plus grande indépendance dans leurs interactions quotidiennes. Des personnes comme Dimitri, qui est maintenant plus proche de ses proches et capable de communiquer facilement avec ses jeunes petites-filles sans l’aide de membres de sa famille.



Vidéo. Google Live Transcribe (en anglais)









