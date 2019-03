ACCESSIBILITÉ | article publié le, 30/03/19 0 réaction

Grand Chambéry favorise l’accessibilité des personnes handicapées

Pour ce qui relève de la voirie, Grand Chambéry a réalisé 18 aménagements réparties sur 6 communes de son territoire. Actuellement, 11 études sont menées sur 9 communes.

Le travail sur l’accessibilité aux personnes handicapées mené depuis plusieurs années à travers différentes instances de concertation permet aujourd’hui l’aboutissement de nombreuses réalisations.



Tout ce travail a été rendu possible avec les associations et les techniciens des différentes structures accueillant du public.



Le Conseil communautaire a adopté le bilan 2018 :



4 établissements accueillant du public rendus accessibles sur les 6 inscrits (dont 1 qui n’est plus concerné, le stade nautique). Les locaux de Mérande sont en attente pour cause de travaux en cours.



Pour ce qui relève de la voirie, Grand Chambéry a réalisé 18 aménagements réparties sur 6 communes de son territoire. Actuellement, 11 études sont menées sur 9 communes.



281 quais bus accessibles (soit 62 %) sur les 453 classés prioritaires

Les 109 bus du parc accessibles

Pour le service de transport spécialisé Citalis, 24 406 trajets ont été réalisés par 816 clients (dont 60 % ont plus de 80 ans), soit une augmentation respective de 10 et 6 %.



Les actions à engager par Grand Chambéry pour la période 2019-2027 sont les suivantes :



La mise aux normes d’accessibilité de 172 quais bus sur les 453 prioritaires, à hauteur de 300 000 €HT par an,



L’étude d’un service de substitution dans le cadre du contrat de délégation de service public,



Les adaptations mineures du matériel roulant si elles sont jugées nécessaires et réalisables, au fur et à mesure du renouvellement du parc déjà accessible,



La formation du personnel en contact avec les usagers dans le cadre du plan de formation 2019 du Stac, pour un montant 7 650 € HT et un volume de 40 heures,



Les adaptations mineures concernant l’information mise à disposition des voyageurs, lorsque cela se justifiera.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page