Grande consultation nationale des familles ayant un enfant en situation de handicap

Concilier vie familiale et professionnelle à l'épreuve du handicap. Ouverte du 15 mars au 30 avril 2018, cette grande enquête invite les parents à faire part des répercussions du handicap sur leur vie quotidienne, familiale et professionnelle et à partager leur expérience ou leurs attentes concernant les modes d’accueil en complément de l’école ou de l’établissement.

Personne n'est préparé à la survenue du handicap dans sa vie. Encore moins lorsqu'il s'agit de son propre enfant. Et, tout ce qui est conçu comme normal, évident, habituel, pour tout parent, devient hypothétique dès lors qu’il s’agit d’un enfant en situation de handicap et soumis à un ensemble de démarches d’évaluation, de rendez-vous, de négociations parfois, et de risque permanent de se voir refuser l’accès à ces différents services ou modes d’accueil qui jalonnent la vie de tout enfant, dans notre pays.



Pour beaucoup de parents, l’impossibilité d’organiser « correctement » les temps d’accueil et de prise en charge de leur enfant, en complément de l'école ou de l'établissement, conduit près des 2/3 d'entre eux à cesser ou réduire leur activité professionnelle.



Dans la très grande majorité des cas, c’est la mère qui se voit contrainte de renoncer à son parcours professionnel, non pas en raison du handicap de son enfant, mais en raison de l’absence ou de l’insuffisance des modes d’accueil et de prise en charge.



Face à ce constat, la Mission Nationale Handicap, installée officiellement le 23 octobre dernier par Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et Jacques Toubon, Défenseur des droits, a décidé de lancer une grande consultation nationale « Familles & Handicap ».



Ouverte du 15 mars au 30 avril 2018, en partenariat avec l'institut Opinionway, cette grande enquête invite les parents à faire part des répercussions du handicap sur leur vie quotidienne, familiale et professionnelle et à partager leur expérience ou leurs attentes concernant les modes d’accueil en complément de l’école ou de l’établissement.



Les résultats de cette étude seront publiés fin mai 2018.





Participer à l'enquête

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse