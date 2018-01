Le Guide Handisport 2018 est en ligne !

170 pages utiles tous les jours, ajoutez-moi à vos favoris ...

170 pages pratiques et utiles au quotidien pour réussir sa saison sportive. Feuilletez-le en ligne dans sa version interactive, ou téléchargez la version complète en PDF. Il est également disponible en version HTML pour une lecture par synthèse vocale.



Au sommaire ...



Projet Fédéral

CAP 24 : Affirmer la référence handisport

Ambitions, Valeurs & identité, organisation de la DTN ...



Vie Fédérale

Comité Directeur 2017-2020

Mais aussi les chiffres clés, la délégation en questions, la commission médicale, les conventions inter-fédérales, le haut-niveau, la politique jeune ...



Formation

Trouver et réussir sa formation

Les formations fédérales, par discipline, d’État, parcours du stagiaire, VAE, financements ...



Services aux Clubs

Fiches pratiques pour faciliter le quotidien

Licences, affiliations, labels, communication, aides financières, trouver du matériel, bonnes pratiques, plateforme Accéo, ressources et expertises ...



Les 25 sports

Une envie, un sport !

Pour le plaisir, le bien-être, l'évasion ou la compétition, découvrez ou redécouvrez nos 25 disciplines et toutes les infos de la saison !



Annuaire

Une question, un contact, une réponse

Tous les contacts utiles, élus, services fédéraux, direction sportive, commissions sportives, référents en régions ...



7es Journées Nationales Handisport, le rendez-vous annuel incontournable du Mouvement Handisport



4 au 7 avril 2018 à Nantes – La Chapelle sur Erdre

Au programme : Conférences, ateliers, expositions, animations, soirée des trophées… L’assemblée générale clôturera cette 7ème édition

Ouverture des inscriptions début février





© Handicap Infos - source : communiqué de presse