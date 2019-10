PRATIQUE | article publié le, 30/09/19 0 réaction

Le Guide Polyhandicap, un recueil de bonnes pratiques téléchargeable gratuitement

Le guide Handéo "Comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes polyhandicapées et leur famille à domicile", est un recueil de bonnes pratiques pour faciliter l'accompagnement des personnes polyhandicapées par les intervenants du domicile et des proches aidants.



Définitions



Les personnes polyhandicapées présentent un handicap physique très important et complexe. Elles ont une dépendance totale pour de nombreux gestes élémentaires qui ne fait que s'accroître avec l'avancée en âge : bouger, se laver, manger, se moucher, se gratter, retenir sa salive, se positionner, etc.



L'Article D312-0-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles définit le polyhandicap de manière très précise : "un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Il s'agit là d'une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique et sociale [...]".



Au sommaire du guide



Ce guide vous permettra de mieux connaître la complexité du polyhandicap et les problématiques auxquelles les familles font face. A visée pédagogique, ce guide a pour objectif de fournir des repères, orientations et pistes d'actions aux intervenants à domicile qui accompagnent des personnes polyhandicapées afin de renforcer la qualité de leur accompagnement.



Bon à savoir



Ce guide est issu d'une recherche action-collaborative de Handéo sur "les conditions sociales de l'accompagnement à domicile des personnes polyhandicapées et du soutien de leur proche aidant" (Blondel et Delzescaux, 2019). Il a été construit en concertation avec un Comité de rédaction associant des professionnels de terrain et des représentants des familles et des personnes polyhandicapées.





