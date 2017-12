Handi-Entrepreneurs : Atos dévoile les lauréats de son concours 2017

Atos, leader international de la transformation digitale, a remis les prix de la 8ème édition de son concours Handi-Entrepreneurs visant à encourager l’esprit d’entreprise des personnes en situation de handicap. Cette année, trois lauréats ont été distingués pour les services et solutions particulièrement innovants qu’ils proposent, à destination de tous les publics et utilisateurs.



Les prix ont été remis par Juliette Arnould, Responsable Handicap et Diversité de l'entreprise, avec la participation de Ryadh Sallem, initiateur de projets humanitaires et athlète paralympique de haut niveau ‒ quatre participations aux Jeux paralympiques (Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004 au sein de l’équipe de France de basket fauteuil ; Londres 2012 en rugby fauteuil), trois titres de champion d’Europe de basket fauteuil, un record du monde en relais quatre nages.



Cette année, le Jury, composé de responsables d’Atos dans différents domaines (ressources humaines, élus du personnel, direction, Mission Handicap, etc.), a sélectionné les lauréats parmi plus de cent dossiers de création d’entreprises :



1er prix (10 000 €) : EaseMyDisease créé par Aurélie Martin, diplômée en ingénierie mathématique & informatique, bio-informatique & modélisation. EaseMyDisease est le premier réseau social de patients couplé à une plateforme collaborative utilisant les synergies - Big Data Analytics / Intelligence Artificielle / Intelligence collective de patients experts. La solution, centrée dans un premier temps sur les maladies rares et le handicap, s’adresse aux patients et à leurs partenaires de santé, et aux chercheurs, pour faciliter le parcours thérapeutique et le quotidien.



2ème prix (6 000 €) : M’eaux Spa77 et Rest’eau Solidaire créés par Abdelkader Tadjer, déjà prix « coup de cœur» de l’édition 2016. M’EAUX SPA77 est le premier Eco Handi Hammam en France. Ouvert à Meaux en février 2017, il emploie déjà plus de 7 personnes et propose un espace de soins, de détente et de restauration solidaire. Le credo de l’entreprise est : Eco-Responsable, Eco-Citoyen, Economiquement accessible à tous pour favoriser la rencontre et le partage ainsi que l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou fragiles.



3ème prix (4 000 €) : Mémés Toquées créé par Jeremy Levy : des vraies grands-mères qui garnissent votre table de vrais plats 100% fait-maison et mijotés aux saveurs d’antan avec des produits locaux. Le concept Mémés Toquées cherche à honorer le savoir-faire des seniors et à faciliter la vie des générations suivantes, tout en dynamisant l’activité des artisans et producteurs locaux et en favorisant une approche écologique, ex : les plats sont livrés dans des cocottes réutilisables ou recyclables. Après les Mémés Toquées, Jeremy a une nouvelle idée qui est en train de voir le jour : Le Rêve des Mémés….



Le Jury a également décerné son prix « coup de cœur 2017 » à Caroline Varene, pour son projet Wilengo, plateforme collaborative de locations de vacances accessibles, permettant aux personnes en situation de handicap et leurs proches de partir en vacances en toute confiance.



Le Jury s’est appuyé sur les critères suivants pour évaluer les projets :

Parcours et qualités entrepreneuriales du porteur de projet ;

Caractère innovant du produit ou de l’activité ;

Qualité du projet ;

Viabilité économique et crédibilité du montage financier.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse